Extraña demanda del Madrid contra LaLiga por el protocolo contra la discriminación, acoso y violencia en el fútbol

El Real Madrid, con su presidente Florentino Pérez al frente, ha sorprendido demandando a LaLiga, según adelanta Marca, por querer implementar el protocolo contra la discriminación, acoso y violencia en el fútbol, recogido por la Ley del Deporte y que tiene el apoyo incluso del Ministerio del Interior

Compromiso general

LaLiga presentó dicho protocolo con el ánimo de “reforzar el compromiso con la seguridad y el bienestar del campeonato”, según manifestó Javier Tebas, y que fue respaldado por el Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska: “La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte está trabajando en la reforma de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, vigente desde 2007, con el fin de estrechar la persecución contra los grupos ultras y la seguridad en las inmediaciones de los estadios”.

“El fútbol debe desarrollarse en un entorno de convivencia, tolerancia y seguridad. La iniciativa de LaLiga refuerza el mensaje de que no hay margen para el acoso ni la violencia. La formación y la anticipación son claves para que los protocolos no se queden en un papel, sino que funcionen de verdad”, apoyó Enrique Cerezo, presidente del At. Madrid, en el anuncio de la iniciativa que tuvo el Metropolitano como punto de encuentro.

Enrique Cerezo, Fernando Grande-Marlaska y Javier Tebas / Pablo Moreno | LaLiga

El Madrid, según Marca, “solicita la nulidad del acuerdo de la Comisión Delegada de LaLiga del 20 de febrero de 2026 en la que se aprobó este ‘protocolo-guía’ contra la discriminación, violencia y acoso en el fútbol profesional” y con ello exige medidas cautelares ‘inaudita parte’, aunque estas han sido desestimadas por el juez, que quiere escuchar la versión de LaLiga.

Protocolo propio

El Madrid opina que “el protocolo tiene que ser puesto a disposición de los clubes para su suscripción voluntaria, y LaLiga habría transformado eso en un sistema coercitivo que impone a los clubes la implementación”. La entidad madridista tiene su propio protocolo, y considera que está fuera de lógica otra operativa.

El caso está en manos del juez ante esta nueva iniciativa y extraña maniobra del Real Madrid, que ha sorprendido a todos, incluidos otros deportes que han tomado el protocolo de LaLiga como guía para incluirlo en sus propias competiciones como es el caso la Liga Asobal de balonmano