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Los expertos en cirugía plástica coinciden: "La operación de Vinicius busca suavizar la forma y el tamaño del mentón para lograr una mayor proporcionalidad con el resto del rostro"

El atacante del Real Madrid decidió pasar por quirófano para realizarse una armonización de mentón

Este es el nuevo rostro de Vinicius

Este es el nuevo rostro de Vinicius / X

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Hace unos días, Vinicius, futbolista del Real Madrid, sorprendió a todos con su nuevo aspecto después de realizarse una armonización de mentón, según desveló en exclusiva el portal 'LeoDias'. El responsable de la cirugía fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, que viajó desde Miami para atender de manera exclusiva al brasileño y a su pareja, Virginia Fonseca.

El objetivo del extremo brasileño era realzar sus rasgos faciales mediante una mentoplastia, una intervención estética cada vez más demandada para mejorar el perfil y la armonía del rostro.

En la revista '¡Hola!' recogen testimonios de expertos en cirugía plástica que explican en qué consiste la mentoplastia.

La doctora Elena Jiménez, cirujana plástica y directora médica de Eleca Clinic, revela que la mentoplastia remodela la zona de mentón, pero "no solo la parte situada bajo la boca, sino que también ambos lados de las ramas mandibulares". El objetivo es claro: mejorar la armonía fácil.

Vinicius con el dermatólogo Alessandro Alarcao

Vinicius con el dermatólogo Alessandro Alarcao / Instagram

También, la doctora María Herrero, cirujana maxilofacial de IML Clinic, comenta que con la operación se "busca suavizar la forma y el tamaño del mentón para lograr una mayor proporcionalidad con el resto del rostro".

Por otro lado, la doctora Jiménez explica que la mentoplastia está especialmente indicada para personas que tienen el mentón poco desarrollado en relación con el resto de la estructura facial.

Vinicius, tras ser eliminado con Brasil en el Mundial.

Vinicius, tras ser eliminado con Brasil en el Mundial. / WILL OLIVER / EFE

Normalmente, se trata de una intervención más habitual en pacientes de mayor edad, debido a que "la pérdida de grasa y la reabsorción del hueso hacen que el mentón disminuya de tamaño con el paso de los años".

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El motivo por el que la cara de Vinicius ha cambiado tanto y ahora resulta casi irreconocible es que el mentón influye especialmente en la vista de perfil y en la denominada "visión de tres cuartos".

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