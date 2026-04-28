La experla del Real Madrid que se retira con 27 años: "Eso acabó por derrumbarme"

El exfutbolista neerlandés Mink Peeters ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 27 años, poniendo fin a una carrera marcada por las expectativas incumplidas y los constantes problemas físicos, y otro paso en falso de una de las grandes apuestas de 'La Fábrica'.

El atacante, que en su día fue considerado una de las grandes promesas del fútbol de Países Bajos, comunicó su decisión a través de sus redes sociales tras años padeciendo males crónicos por las lesiones.

Formado en las canteras de PSV Eindhoven y Ajax, Peeters dio un salto significativo en 2015 al incorporarse a la estructura del Real Madrid. En el conjunto blanco militó en el equipo juvenil, donde compartió vestuario con jugadores que posteriormente alcanzarían la élite del fútbol europeo.

Mink Peeters, exfutbolista del Real Madrid / RMCF

Durante su etapa en Madrid, el neerlandés coincidió con futbolistas como Federico Valverde, Martin Ødegaard y Achraf Hakimi, además de trabajar bajo la dirección de Zinédine Zidane. Sin embargo, pese al prometedor entorno, nunca logró consolidarse ni dar el salto al primer equipo.

El club madridista optó por cederle en varias ocasiones en busca de minutos y continuidad. Peeters pasó por VVV-Venlo, Almere City o por el Lleida, aunque ninguno de estos destinos resultó exitoso. La falta de protagonismo y, sobre todo, las lesiones comenzaron a marcar su trayectoria.

Posteriormente, el delantero recaló en el FK Čukarički, antes de regresar brevemente a Países Bajos para jugar en el FC Volendam en 2020. En los últimos años de su carrera, Peeters buscó oportunidades en ligas menos exigentes, con etapas en Dubái, Austria y Estados Unidos, sin conseguir continuidad.

Las lesiones fueron un factor determinante en su retirada. El propio jugador reveló que ha tenido que someterse a siete operaciones a lo largo de su carrera, una circunstancia que afectó tanto a su rendimiento como a su estado mental. “Cada día te levantas con dudas sobre si eres lo suficientemente bueno”, explicó en su despedida.

"He tenido siete operaciones y muchas lesiones. Despertarme cada día con dudas sobre si era lo suficientemente bueno... eso acabó por derrumbarme. Este capítulo está cerrado y ahora estoy trabajando en un proyecto para ayudar a los jóvenes jugadores en su desarrollo", puntualizó con un vídeo en sus redes sociales.