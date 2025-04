Expediente Rüdiger: una larga lista de incidentes que amenaza con una grave sanción

Antonio Rüdiger fue la escenificación del fracaso del Real Madrid ante el Barça en la final de Copa. Los problemas de rodilla que arrastra desde hace meses hicieron imposible su vano intento por evitar el gol del empate de Ferran Torres que llevó el encuentro a la prórroga, donde el conjunto azulgrana se proclamó campeón. Tras la derrota, se fue a por De Burgos Bengoetxea, tirándole unas vendas y estando a punto de hacer lo propio con unos hielos. Incidentes que el colegiado recogió en su acta y que pueden acarrearle de cuatro a doce partidos de sanción.

Enfrentamientos con compañeros de selección

Lejos de ser un conflicto puntual, lo sucedido en La Cartuja se une a una larga lista de incidentes protagonizados por el defensa alemán, cuya actitud ha sido criticada en diarios como L'Equipe o Bild, del que sus lectores han llegado a pedir que Rüdiger no vuelva con la selección. Precisamente, con la mannschaft, el central vivió sus primeros episodios conflictivos de relevancia mediática.

Durante el Mundial de Rusia 2018, el actual jugador del Real Madrid tuvo que ser separado en un entrenamiento tras encararse con Kimmich. Los dos jugadores volvieron a discutir tras la debacle de la selección alemana en Qatar, tal y como se desveló en un documental de Amazon Prime. "Nunca me lo dices a la cara, siempre lo dices por detrás. ¿Crees que no juego para el equipo?”, le recrimina el jugador alemán.

Pero el primer gran conflicto de relevancia que tuvo Rüdiger en un campo de fútbol fue en la final de Champions de 2021. El alemán le dio un golpe a Kevin de Bruyne que dejó al del Manchester City fuera de combate y con un ojo morado. Tardó segundos en levantarse del suelo, debido a la conmoción sufrida. Ese mismo verano, en la Eurocopa, el central amenazó con morder a Podía.

De Bruyne abandona el campo lesionado entre lágrimas tras un choque con el defensa del Chelsea Antonio Rudiger / MEDIAPRO

"Lo que más ha dado que hablar en Alemania es el hecho de que no es su primer comportamiento inaceptable. Aquí sigue todavía muy presente la celebración después de eliminar al Atlético en Champions. Se le está echando en cara que no haya mejorado su conducta", explica Nicolas Linner, periodista del diario Bild, a SPORT.

Una infancia difícil y unas disculpas que tienen que ser sinceras

Sin embargo, su contundencia en acciones del juego le hizo merecedor de atraer el interés de equipos como el Real Madrid, quien le fichó en junio de 2022, sin pagar coste de traspaso. Firmó un contrato por cuatro temporadas, por lo que le restaría todavía una por cumplir. La grada del Bernabéu simpatizó con el alemán desde el día en que, después de recibir 20 puntos de sutura, clasificó al conjunto blanco para octavos de la Champions con un gol frente al Shakhtar. Ahí fue donde se hizo famosa el relato del 'Loco' Rüdiger.

Se trata del retrato de un jugador que se sale del vector de la normalidad, con una forma de correr peculiar y un carácter de extremos. El origen del mismo está en su propia infancia y juventud. Hijo de emigrantes de Sierra Leona, aunque nacido en Berlín, siempre ha afirmado que hizo más que el resto para ser reconocido por alemán. "Una vez, en mi barrio, iba a ayudar a una señora con las bolsas. ¡Y pensó que le iba a robar! Me di cuenta entonces, ¿así es como alguna gente siempre me verá?", confesaba en The Players Tribune a través de un testimonio de su puño y letra.

Yo lo pondría 'en libertad condicional' y lo convocaría, pero querría ver un verdadero arrepentimiento. ANDRÉS SALAZAR — Periodista en DAZN Alemania

Las dudas sobre su permanencia en la selección de Alemania son un duro varapalo a su sentimiento de pertenencia. Aunque en el país germano existe división de opiniones. "Personalmente, para mí Rüdiger es sin duda uno de los mejores defensas centrales del mundo y es importante para Alemania. Yo lo pondría 'en libertad condicional' y lo convocaría, pero querría ver un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, las personas que muestran un arrepentimiento falso y luego repiten los mismos errores son las peores. Por eso, le perdonaría si ofrece una disculpa sincera y le daría una segunda oportunidad. Todos merecen una segunda oportunidad", asegura a SPORT Andrés Salazar, de DAZN Alemania. "El debate está en si Rüdiger aún es digno de llevar la camiseta de nuestra selección", añade Linner.

"No hay excusa para mi comportamiento de anoche. Lo siento mucho, y lo siento por el árbitro", escribía en sus redes sociales después de lo sucedido en La Cartuja, en un intento por aliviar la sanción que pueda caerle desde el Comité de Competición, que hará pública su decisión este martes o miércoles. En la mayoría de los supuestos, se perdería el clásico de Liga contra el Barça, lo que obligará a Ancelotti, de nuevo, a retrasar a Tchouaméni después de que el galo se haya consolidado como el 'stopper' que el Real Madrid necesita.

¿Qué sanción le puede caer a Rüdiger?

Pero el problema con Rüdiger está, precisamente, en el aspecto que destaca Salazar. No tiene tanto que ver con el impacto de una sanción como con un verdadero cambio de actitud del germano. Su peor rendimiento esta temporada ha hecho que salten las costuras esta temporada, donde los episodios conflictivos se han ido acumulando. En las temporadas de vino y rosas, con títulos, se hizo una caricatura del central, restándole importancia a su comportamiento y "riéndole las gracias", la frase que más se utiliza desde el entorno del club blanco.

De este modo se pasó de puntillas por su incidente con un asistente del Braga en 2023, el enfrentamiento con los aficionados del Rayo ese mismo año o el conflicto contra Füllkrug en la selección alemana. Sus salidas de tono se han producido también internamente. En un entrenamiento hizo sentir incómodo a uno de los utilleros del Real Madrid después de propinarle unos golpes, habituales en ambiente distendidos.

Mucho más grave fue la celebración de la clasificación para cuartos de la Champions en el Metropolitano. Rüdiger amenazó al público del Atlético con un gesto que fue investigado por la UEFA. Finalmente, el organismo europeo le impuso una multa de 40.000 euros y la amenaza de un partido de sanción en caso de ser reincidente con este tipo de conductas en la competición continental de clubes.

Lejos de ser una intimidación, esta acción punitiva no ha modificado el proceder de Rüdiger, tal y como quedó demostrado en la final de Copa. De puertas hacia adentro, el Real Madrid se teme lo peor, después de una semana de duras críticas hacia el colectivo arbitral. Para los servicios jurídicos encargados de la apelación frente a lo que decida Competición la papeleta es grande, tanto por la redacción del acta de De Burgos como por las imágenes del partido, que no dejan lugar a dudas y que evidencian el problema actitudinal que tiene el alemán.