La expareja de Kylian Mbappé se pronuncia sobre la relación que mantiene con Ester Expósito: "Es normal"

La relación entre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y Ester Expósito, actriz española, sigue en el punto de mira del foco mediático. Actualmente, el atacante está concentrado con la selección francesa para el Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, pero antes de viajar estuvo varios días con la intérprete de 'Élite' recargando pilas, algo que no pasó desapercibido para los medios de comunicación especializados en la prensa del corazón.

Cuando salió a la luz la relación entre ambos sorprendió a todos, pero más a una persona en concreto, María Brunn, exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y expareja del delantero del Real Madrid.

Hace unos días, la creadora de contenido acudió al pódcast 'La influencia de Nacho Pla' para hablar sobre su pasó por el formato de Telecinco, pero también se sinceró sobre cómo está llevando el romance que está manteniendo Mbappé con la actriz madrileña.

En primer lugar, el periodista le cuestionó: "¿Te ha molestado que haya tantas fotografías públicas de la relación entre Kylian Mbappé con Ester Expósito?".

La influencer no dudó en reconocer que "no", pero explicó el motivo: "O sea, él está saliendo con ella. Y es normal que salgan imágenes, ya que ambos son dos personajes públicos y también es normal que donde vayan los graben".

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' quiso recordar algo que ya dijo anteriormente en otras entrevistas. "Él es muy buena persona y es muy buen chico. Además, es una persona encantadora", remarcó en el pódcast.

Sobre la relación que mantiene con Expósito, Brunn fue claro: "Si está feliz con ella y son felices, pues me alegro un montón por ellos, la verdad".

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Respecto al romance que tuvo con él, no se quiso mojar sobre si las informaciones que decía Javi Hoyos en su cuenta de TikTok eran verídicas: "Yo ya lo he dicho que ni lo iba a confirmar ni lo iba a desmentir. Es una buena persona y punto".