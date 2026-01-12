Un exjugador del Madrid, crítico con la llegada de Arbeloa

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid y la incorporación de Álvaro Arbeloa al primer equipo no ha gustado a todos los madridistas. El exlateral del conjunto blanco cogerá el mando de los blancos a partir de este martes tras la destitución del tolosarra de mutuo acuerdo.

Pocos minutos tras el anuncio oficial del Real Madrid, un exjugador del conjunto merengue hizo una publicación en su X criticando la elección de Florentino. Ivan Helguera se mostró incrédulo ante la llegada del salmantino y así lo hizo saber en sus redes sociales.

El exdefensor central publicó un mensaje con el nombre del nuevo entrenador blanco acompañado con dos emoticonos de risas y dos de palmas en la cara. Una publicación que rápidamente se hizo viral en X a pesar de tener su perfil privado.

El polémico tweet de Ivan Helguera / X

Los dos jugadores compartieron vestuario en 2004 y 2006 cuando Arbeloa estaba empezando su carrera como profesional. Aunque posteriormente el salmantino se fue vendido al Deportivo de la Coruña.

Iván Helguera llegó al Real Madrid en el verano de 1999, procedente del Espanyol, y se quedó hasta 2007. En esos años se consolidó como uno de los futbolistas más “de equilibrio” de una plantilla llena de estrellas: un jugador capaz de sostener al equipo desde la base, alternando posiciones y aportando tanto en defensa como en la salida de balón. En el propio club lo recuerdan por su polivalencia, su solidez y su buen trato de pelota, además de su potencia en el juego aéreo.

Helguera podía actuar como defensa central o como mediocentro defensivo, y esa doble condición encajó muy bien en el Real Madrid de principios de los 2000. Cuando el equipo necesitaba orden, ayudaba a cerrar por dentro, corregir a los laterales y ganar duelos aéreos. Y cuando tocaba construir, su lectura del juego y su pase permitían salir con criterio desde atrás. Esa mezcla de oficio y calidad lo convirtió muy pronto en un titular habitual.

La llegada de Arbeloa no ha conseguido crear consenso en el madridismo. Florentino confió en su exjugador a pesar de no tener experiencia previa en el fútbol profesional y tras una primera media temporada muy discreta en el Real Madrid Castilla.