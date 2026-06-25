La revolución de Mourinho empieza por los capitanes

La llegada de José Mourinho al Real Madrid supone un cambio de orden en todos los sentidos. Es algo que ya está quedando claro con los movimientos del agitado mercado con el que el club blanco quiere dar carpetazo a la crisis de dos años sin títulos. El portugués está interviniendo directamente en llegadas como las de Marc Cucurella o Bernardo Silva, que llevan su sello. Pero también elevará la exigencia sobre los que ya están. A lo largo de su carrera, los capitanes siempre han tenido un valor muy importante y, en este Real Madrid, todavía mayor, después de una temporada en la que el vestuario saltó por los aires.

Los problemas de la primera etapa

La temporada que acaba de cerrarse inauguró una nueva era en el club blanco con las salidas de Luka Modric y Lucas Vázquez. La política del Real Madrid siempre ha sido la misma: los cuatro jugadores con mayor antigüedad en la entidad son los encargados de portar el brazalete. Esto condujo a la designación de Carvajal, Valverde, Courtois y Vinicius, por ese orden, como los cuatro capitanes para la temporada 2025/26. Salvo el portero belga, todos protagonizaron incidentes con entrenadores o compañeros.

El técnico del Real Madrid, José Mourinho (d), el portero Iker Casillas (i) y los jugadores Xabi Alonso y Di María, durante el entrenamiento / Juan Carlos Hidalgo / EFE

Carvajal rompió relaciones con Arbeloa después de que el técnico decidiera relegarlo en la rotación del lateral derecho por detrás del canterano David Jiménez. Valverde protagonizó un desagradable incidente con Tchouaméni que fue la gota que colmó el vaso de una temporada aciaga. Y Vinicius mostró públicamente su malestar con Xabi Alonso, un conflicto que terminó simbolizando el deterioro de la relación entre el técnico y una parte del vestuario. La capitanía evidenció, así, la falta de liderazgo que existió tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En la historia reciente del club blanco, hombres como Raúl, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pepe, Nacho, Benzema, Kroos o Modric desempeñaron un papel esencial sobre el que se sostuvo la etapa más exitosa de la historia del Real Madrid. Si se mantiene el criterio histórico, Valverde pasará a ser el primer capitán del equipo. El uruguayo también fue uno de los que mostró públicamente su disconformidad con algunas decisiones de Xabi Alonso y, además, su labor como portador del brazalete en Uruguay está siendo cuestionada durante el Mundial.

Exigencias: "Liderazgo y lealtad"

Estas situaciones han alimentado el debate sobre el propio método para elegir a los capitanes. Se ha planteado incluso la posibilidad de que sea la plantilla la que vote a sus representantes, como sucede en el Barça. En cualquier caso, más allá de quién porte el brazalete, Mourinho tendrá muy claro quiénes deben ejercer como sus referentes dentro del vestuario. Futbolistas que sirvan de ejemplo para el resto, independientemente del tiempo que lleven en el club. Ahí encajan perfiles como el de Bernardo Silva, de quien el técnico portugués valora especialmente su jerarquía.

John Terry, el gran capitán del Chelsea de Mourinho. / ANDY RAIN / EFE

"Liderazgo, espíritu competitivo, hambre de ganar y lealtad, por encima de todo. La convicción de que, desde el primer día, hay que construir un enorme espíritu de familia, con todos los jugadores preparados para ir a la batalla", explican desde el entorno del portugués al definir los valores que deberán compartir esos líderes.

Para explicar esa filosofía recuerdan la importancia histórica que tuvieron en la carrera de Mourinho capitanes como Jorge Costa, en el Oporto, John Terry, en el Chelsea, o Javier Zanetti, en el Inter. Un modelo que contrasta con los problemas que encontró durante su primera etapa en el Real Madrid (2010-2013). El conflicto con Iker Casillas acabó simbolizando aquella falta de entendimiento.

El ejemplo de Jorge Costa en el Oporto

Mourinho también mantuvo enfrentamientos con Sergio Ramos, en un contexto marcado por otros conflictos con futbolistas como Mesut Özil. Con el paso del tiempo encontró sus principales apoyos en figuras como Arbeloa, Xabi Alonso —sus dos predecesores en el banquillo del Bernabéu— y Pepe, cuyo nombre llegó a barajarse para ejercer de enlace con el vestuario. Ese papel podría desempeñarlo ahora Sami Khedira, otro de los futbolistas que permaneció a su lado durante un trienio especialmente convulso, incluso más complejo que el que afronta el actual Real Madrid, necesitado, sobre todo, de un cambio de rumbo en la gestión del grupo.

El mejor ejemplo de lo que Mourinho ha buscado tradicionalmente en sus capitanes se encuentra en una declaración del propio entrenador. "He tenido capitanes que no eran líderes y he tenido líderes que no eran capitanes. Para mí, un líder es alguien que asume responsabilidades. Cuantos más líderes tenga un equipo, mejor", explicó el portugués antes de recordar una anécdota vivida junto a Jorge Costa en el Oporto. El legendario líder del equipo que ganó la Champions en 2004 y al que Mourinho reuerda muy emocionado después de su repentino fallecimiento en agosto del año pasado.

"Tuve un capitán fantástico en el Oporto, Jorge Costa. Recuerdo un partido, contra los Belenenses, en el que perdíamos 2-0 al descanso. Yo iba directo al vestuario, muy enfadado. Jorge Costa salió y me dijo: 'Míster, espere dos minutos fuera'. Entró él primero, habló con el equipo y resolvió la situación. Dos minutos después entré yo y el trabajo ya estaba hecho. Ganamos el partido 3-2", recordó.

Para Mourinho, aquella escena resumía el verdadero valor de un líder. "Eso es un líder. Un líder te ayuda. Un líder hace que tu trabajo sea más fácil". Un resumen perfecto de la jerarquía, la filiación y la capacidad para resolver problemas que ahora pretende recuperar en un Real Madrid que necesita, por encima de todo, volver a unir un vestuario fracturado.