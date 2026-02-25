El excomisario Villarejo vuelve a la carga contra Florentino Pérez: "Yo no tengo un palco para invitar a nadie"

Esta semana se conocía que la Audiencia Provincial de Madrid sentenciaba al excomisario del Cuerpo Nacional de Policía de España, José Manuel Villarejo, a pagar una multa de 10.000 euros al Real Madrid y 10.000 más a Florentino Pérez por vulnerar el honor de ambos al asegurar que habían comprado árbitros.

Las declaraciones originales tuvieron lugar en 2023 cuando el caso Negreira estaba a la orden del día, con el foco sobre el FC Barcelona. En aquel momento el antiguo jefe policial apuntó que la entidad blanca, que este miércoles juega la vuelta de la ronda de acceso a los octavos de final de la Champions contra el Benfica, había procedido de igual forma en el pasado.

"Florentino Pérez sobornó a árbitros antes que el Barça", señalaba en unas declaraciones en 'El Món a RAC1', aunque sabía que estas acusaciones nunca llegarían a nada por la dificultad de atacar al magnate español: "Es imposible judicializar nada que afecte al presidente del Real Madrid", añadía.

Nuevo capítulo del litigio Villarejo-Florentino

Este miércoles Villarejo ha regresado a la antena del programa desde donde lanzó las acusaciones y ha vuelto a referirse al tema después de tratar cuestiones relacionadas con otros casos que atañen a su persona.

"La libertad de expresión es fundamental y en el mundo del fútbol se dicen barbaridades... Pero que yo de mi opinión no está bien visto", comentaba algo atónito en esta ocasión. Pese a todo lo que ha venido después, asegura que "sigue confiando en que los recursos prosperen" y se ahorre el pago al que le obliga la justicia.

Florentino Pérez desde el palco del Bernabéu. / EFE

La diferencia respecto a su postura con la de Florentino, sin embargo, es que no tiene el mismo poder de influencia: "Yo no tengo un palco para invitar a nadie, entonces lo tengo fastidiado". Además, apuntaba que no sabía como iba a pagar esa cantidad exigida porque solo tiene "un trozo de su jubilación, porque el resto está todo embargado".

Anunció su intención de explicar todo lo que sabe sobre el mandamás, "y sabe mucho", en un nuevo libro futuro gracias a los años de trato con él: "El tema de Guinea, los famosos votos falsos para llegar a la presidencia del Real Madrid, abrir y cerrar en secreto una pieza mía para darle caña para después retirarla...", repasaba.

"El poder de este sujeto es increíble, pero a estas alturas no tengo miedo ninguno. Tengo muchas cosas en las que pensar, pero si me motiva en que piense en él, que tenga por seguro que lo voy a hacer", advertía Villarejo.

Los amaños arbitrales del Real Madrid

Antes de terminar con la entrevista, el periodista y presentador Jordi Basté hace la pregunta clave a nivel deportivo de todo este tema: "¿Tiene pruebas de que Florentino Pérez ha amañado partidos o no?", aunque se reafirmaba en su intención de publicar un libro donde desenmascarará todo lo relacionado con el subterráneo adjunto al nombre del presidente blanco.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su llegada a un juicio en la sede de la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

En su lugar, volvió a defender su derecho de libertad de expresión y ha resaltar que "del señor Florentino no se puede insinuar nada" y que tirará para adelante la idea en caso de que se vea obligado a terminar pagando la sanción impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid: "Le puedo asegurar que será un libro ameno, si llega el momento en el que tengo que pagar los 10.000 euros que me reclama este señor. Probablemente para irse de copas", sentenciaba el tema.