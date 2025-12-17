El exárbitro Iturralde González silencia a Xabi Alonso por el caso Negreira: "En el extranjero pueden decir misa"

El caso Negreira sigue trayendo cola tres años después de que se destapara. El Barcelona continúa defendiendo su inocencia y el Real Madrid ha vuelto a la carga encabezado por su presidente, Florentino Pérez, tildándolo de escándalo histórico tras la renuncia de Laporta a la Superliga.

Sin embargo, la guerra no ha terminado con las declaraciones cruzadas de los mandamases de cada club, sino que se trasladó al aspecto técnico al preguntarle a Xabi Alonso su opinión al respecto en la última rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey que juegan hoy contra el Talavera.

"Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya tenido ninguna consecuencia ni responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa lo que ha pasado. No es normal; no se puede tomar con naturalidad", apuntaba el entrenador blanco.

Estas palabras no han gustado nada al exárbitro de Primera División, Eduardo Iturralde González, colegiado entre 1995 y 2012 y juez de algunos de los grandes partidos de los dos equipos durante su etapa profesional.

"Difiero de lo que dice Xabi Alonso. En el extranjero pueden decir lo que quieran, pueden decir misa", aseguraba 'Itu' en 'El Larguero' de la Cadena SER.

Con ello, se desmarca de la tendencia que asegura que los árbitros favorecían de forma intencionada al Barcelona y defiende la faena de sus compañeros durante todos los años en los que el club abonó dinero al vicepresidente del CTA.

Para ello, Iturralde apuntaba que "hay un sistema jurídico, que es el que nos hemos impuesto, en el que ya está judicializado el tema de Enríquez Negreira. Eso de que no pasa nada...", haciendo evidente que sí que se ha avanzado en el tema, pero que la justicia sigue su propio ritmo.

Por eso, piensa que hay que "respetar el sistema jurídico que existe en este país" y entiende que no se le de tanta prioridad como pide el madridismo porque "hay muchas más causas más importantes que el fútbol", una afirmación que le valió el apelativo de demagogo por parte de algunos compañeros de tertulia.

Mientras, el Barça pasó de ronda ayer ante el Guadalajara y ya está en octavos de final de la Copa del Rey, mientras que el Real Madrid espera hacer lo mismo el miércoles, a la espera de retomar la liga el fin de semana en la que los blancos parecen no terminar de engancharse.