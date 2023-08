Examen a Kepa ante el madridismo en su debut en el Bernabéu

Aunque en el club hay confianza total hacia él, su estreno en Vigo dejó dudas pese a no encajar ningún gol bien protegido por la defensa a la que transmitió seguridad Dejó dudas en las salidas por alto, mete el puño siempre, aunque tenga la opción de blocar; con el pie le costó tomar decisiones y fue poco preciso en los balones largos

Kepa Arrizabalaga ha llegado al Real Madrid para besar el santo. Ancelotti lo ha hecho titular a las primeras de cambio enviando al meritorio Lunin a ese purgatorio en el que vive desde que fichó por los blancos hace cinco temporadas. El portero vasco se estrenó en Vigo, donde no acabó de redondear un buen partido pese a dejar la portería a cero. Ahora llega su debut en el Bernabéu ante su público, un examen exigente ante un rival inferior como es el Getafe.

Kepa era un viejo deseo de Florentino Pérez, que no dudó en solicitar al Chelsea su cesión tras la grave lesión de Courtois. El meta vasco no ha tenido demasiada continuidad en el equipo londinense en los últimos tiempos, algo que el Real Madrid le ha ofrecido en una temporada que esperan sea de transición hasta el regreso del portero belga. Después se verá si apuesta por ficharlo o no, todo dependerá de su rendimiento ya que Lunin acaba contrato y todo apunta a que se marchará como agente libre.

APROBADO MUY JUSTO

Kepa dejó sensaciones encontradas en su debut ante el Celta. Su experiencia fue el mejor valor, seguro en los disparos lejanos de los delanteros rivales, buena colocación y dotes de mando que dan confianza a sus compañeros. Sin embargo, se mostró inseguro en los balones aéreos al atacarlos todos con los puños en lugar de atajarlos cuando venían dóciles. Con los pies dio cal y arena. No se deja impresionar por los delanteros, pero le costó tomar decisiones y cuando tuvo que pasar en largo lo hizo con poca precisión.

En líneas generales aprobó en su primer partido defendiendo la portería madridista dejando su portería a cero y deteniendo los cuatro disparos que le hicieron con nueve fuera. Estuvo bien arropado por sus defensas, aunque en algunas jugadas dieran sensación de cierto desorden. Kepa tiene mucho que demostrar y la afición madridista es de las que no perdona la inseguridad bajo palos de sus porteros. Ante el Getafe tendrá su primera prueba de fuego, y su mejor valor es la confianza total que tiene del club. Algo que Lunin querría para sí.