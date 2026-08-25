El examen de Huijsen ante la Real Sociedad

Huijsen volverá a enfrentarse este miércoles a la Real Sociedad con una cuenta pendiente. El conjunto blanco afronta el segundo partido de la temporada y el central tendrá la oportunidad de reencontrarse con un rival que, hace casi un año, marcó el comienzo de una etapa complicada en su primera temporada como madridista.

Porque si Huijsen había comenzado su aventura en el Real Madrid como una de las grandes sensaciones del equipo, el duelo ante la Real Sociedad en Anoeta supuso un punto de inflexión. El central venía de dejar grandes sensaciones durante el Mundial de Clubes y la pretemporada, hasta el punto de convertirse en una pieza importante para Xabi Alonso. Pero aquella visita a San Sebastián cambió la dinámica.

El Madrid terminó ganando 1-2, pero Huijsen fue expulsado en el minuto 32 después de derribar a Mikel Oyarzabal cuando el delantero se marchaba hacia la portería. Gil Manzano interpretó que había evitado una ocasión manifiesta de gol y mostró la roja directa. La decisión generó una enorme polémica en el entorno madridista, especialmente por la posición de Éder Militão, que se encontraba por detrás de la jugada y podía tener opciones de intervenir. Xabi Alonso defendió después que la acción era merecedora de amarilla y cuestionó que el VAR no hubiera intervenido.

Un rendimiento en plena bajada

Aquella expulsión no fue, por sí sola, la explicación de todo lo que vino después, pero sí marcó el inicio de un descenso en el rendimiento de Huijsen. El central comenzó a perder la seguridad que había mostrado en sus primeros meses y aparecieron errores y actuaciones más irregulares. Poco a poco dejó de ser ese defensa intocable.

Con el paso de los meses, Huijsen perdió protagonismo y dejó de tener garantizada la titularidad. La situación llegó a abrir incluso el debate sobre su puesto en el once, mientras otros centrales ganaban terreno.

Huijsen con Bellingham celebrando el primer gol de la Liga / Quique Garcia / EFE

Su situación tampoco fue ajena a la selección española. Huijsen había irrumpido con fuerza en los planes de Luis de la Fuente y se había convertido en uno de los habituales de la Roja, pero durante la temporada llegó a perder protagonismo hasta perderse el Mundial.

Y el deterioro de su relación con el Bernabéu tuvo uno de sus momentos más complicados cuando la grada llegó a mostrar su descontento con el central.

Noticias relacionadas

Ahora Huijsen vuelve a encontrarse con la Real Sociedad. El central ha recuperado sensaciones durante la pretemporada y ha sido una de las notas positivas del equipo de Mourinho. Ya fue titular en el primer encuentro ante el Espanyol y se espera que vuelva a salir de inicio.