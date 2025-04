El examen más difícil para Courtois y la defensa del Madrid

La obsesión inicial del Real Madrid contra el Arsenal está clara: marcar un gol esta noche, porque, según el entorno del club, "el segundo lo marca el Bernabéu". Pero lo que nadie contempla en el estadio madridista es que ese primer tanto del partido pueda venir del lado 'gunner'. Esto supondría un jarro de agua fría para un estadio que necesita que los suyos salgan a por el encuentro desde el inicio para engullir al rival y forzar otra remontada europea. Los 'cuatro magníficos' tendrán que ganarse el apelativo y esto mostrará, de nuevo, las dos realidades del conjunto de Carletto.

El "coraje" de un tridente que necesita reivindicarse

Durante la secuencia infinita de ruedas de prensa que el italiano ha dado esta temporada ha ido modelando su discurso según lo que ha ido viendo en su vestuario. Al principio del curso, Ancelotti se esforzó en pedir solidaridad defensiva. Con el paso de las semanas se ha resignado y en la previa al partido decisivo, en el que se juega el puesto en el club, se refugió en un lugar común, aunque enunciado por Carlos Alcaraz: "Cabeza, corazón y cojones". Un reparto de argumentos que fácilmente se pueden distribuir entre las diferentes líneas.

Los datos del partido de vuelta de Champions entre el Real Madrid y el Arsenal / Perform

La delantera, que estará formada por Vinicius, Mbappé y Rodrygo, tridente inamovible para estas citas, tendrá que poner los "cojones" en el campo. O lo que es lo mismo, un colmillo que les faltó en la ida y en muchos partidos de esta temporada. Coordinadamente, los tres no han hecho un partido redondo. Vinicius tuvo su día contra el Dortmund, Mbappé frente al City y Rodrygo contra el Atlético. Pero para una remontada como la que el Madrid quiere montar en el Bernabéu necesita, sobre todo, el trabajo coordinado de su delantera.

Si algo demostró el Arsenal en el 3-0 del Emirates es que saltar la primera línea de presión del Madrid es fácil cuando ejercen este trabajo en escalera. De hecho, las ocasiones más claras de los blancos llegaron fruto de errores no forzados de los 'gunners'. Es lo que Arteta intentará evitar a toda costa. Que los problemas se los genere el resto y no sus jugadores, porque ahí sí que tienen el riesgo de caer en un derrumbe psicológico difícil de levantar en un estadio donde tendrán el público y la historia en contra. Aunque no la suya, porque en 2006, los ingleses sí lograron tumbar a los 'Galácticos'.

El "corazón" de un centro del campo que bombee

En el centro del campo, la gran incógnita será si Ancelotti apuesta por el único mediocentro que ha tenido criterio a la hora de distribuir el balón esta temporada. Se trata de Dani Ceballos, quien reapareció en Mendizorroza después de 46 días lesionado. El andaluz, condenado a un segundo plano desde su llegada al Madrid en 2017, le ha dado los mejores momentos de fútbol a un Madrid carente de este atributo desde la salida de Kroos. De ahí que esta parcela del campo sea la que lleve la parte del "corazón".

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aseguró que su equipo “no” tiene “miedo” al Real Madrid / EFE

Desde la creación deben bombearse los balones hacia los de arriba. La figura de lanzador que tan bien ejerció durante años Modric, pero al que un partido con el de esta noche puede pasarle factura por el ritmo que se impondrá. Pero esto también es un riesgo con Ceballos, debido a su inactividad. De ahí la importancia de que el Madrid tenga músculo y trabajo en la creación, como el que aportaría una combinación formada por Valverde y Bellingham.

Para que el plan blanco tenga éxito, la portería a cero es fundamental y la última vez que esto sucedió, sin contar lo del pasado fin de semana en Vitoria, fue el último día antes de lesionarse Ceballos, contra el Atlético. Romper la estadística es la mayor virtud del Madrid, pero esta vez tiene un buen número de frentes por delante, como son los más de 70 partidos desde que el Arsenal no encaja tres goles.

El plan secreto de la defensa del Madrid

Y ahí es donde está la gran responsabilidad de este encuentro: que la defensa del Madrid sea capaz de sostener a Courtois y viceversa. Un tanto en contra haría mucho más difícil la remontada. Con toda la vanguardia volcada en ataque, el Arsenal intentará aprovecharse de las contras. Por eso la elección de los cuatro de atrás es tan decisiva. Necesita gente rápida y que sea capaz de resolver los entuertos que se van a encontrar.

Es el secreto mejor guardado de Ancelotti. El italiano se ha ido moviendo desde la idea de usar a Asencio -el más efectivo al corte- como lateral hasta dejar a Lucas Vázquez que defiende su brazalete. Más claro parece el otro flanco, a pesar de la debilidad que demostró en la ida Alaba, quien sería titular, por veteranía. Fran García esperaría la alternativa y el empuje ofensivo por el que destaca. En el eje de la zaga, el fijo es Rüdiger y, a su lado, la mejor baza pasa por Tchouaméni, al que el Madrid ha echado de menos en los últimos partidos. Algo que nunca esperaría, como verse con un 3-0 en contra en cuartos de la Champions.