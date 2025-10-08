El ex del Real Madrid que no duda en apoyar a Israel: "Orgulloso de amar y ser amado"

El genocidio que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza a ojos de todo el mundo ha suscitado innumerables tertulias en los medios de comunicación. La reciente captura y deportación de los integrantes de La Flotilla que partió desde Barcelona el 31 de agosto en dirección a Palestina ha copado los titulares de los informativos y ha generado debate acerca de las prioridades de España en la actualidad.

Desde el recrudecimiento del conflicto se han generado dos bandos, que suelen estar asociados con unas ideologías determinadas, tanto a favor del pueblo palestino y su derecho a vivir en el territorio del cual han sido expulsados y masacrados, como la extrapolación de Hamás a toda la sociedad y la búsqueda de la justificación de los ataques constantes a las infraestructuras básicas y la gente del lugar que ejecutó el ejército israelí como venganza.

El último episodio del tema ha llegado de manos de un actor completamente inesperado. Un exjugador del Real Madrid que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos y el más joven en enfundarse la casaca blanca en su momento, que ahora ha comentado sentirse "orgulloso de amar y ser amado por el pueblo de Israel".

Se trata de José Rodríguez y ha revelado su postura en un mensaje en su cuenta de X: "7 de octubre día que cambió mi vida y quedó marcado en mi corazón. Parece que fue ayer y hoy hace dos años", escribía este martes. Hace referencia al atentado del grupo armado Hamás en Israel donde murieron 1.200 personas y tomaron 251 rehenes en 2023, un suceso que dio inicio a las hostilidades entre terroristas y el estado encabezado por Netanyahu.

El exfutbolista blanco ha tenido la oportunidad de jugar en el país sionista en tres ocasiones. La primera, en 2017 tras abandonar el Mainz alemán en forma de cesión al Maccabi Tel Aviv; la segunda, en 2020 al integrarse en las filas del Maccabi Haifa; y el último, en 2023 para jugar con la camiseta del Hapoel Tel Aviv. Así, Rodríguez vivió el ataque del 7 de octubre desde dentro de Israel, un hecho que le marcó en su posicionamiento evidente a día de hoy.

Las reacciones a la publicación han llenado los comentarios de opiniones del todo dispares. Algunos le dan las "gracias por sus palabras y amistad", mientras que otros le cuestionan si "está orgulloso del genocidio que están llevando a cabo en Gaza".

Cumplirá 31 años en diciembre y actualmente disputa la liga albanesa con el Flamutari FC, aunque su historial le convierte en un trotamundos del fútbol y en España ha jugado para el Málaga o el Fuenlabrada, tras salir de las categorías inferiores del club de la capital.