Un ex del Madrid revela qué le sorprendió al estar con Cristiano, Sergio Ramos y compañía: "La gente comía muy poco"

Rubén Sobrino, de 34 años y ex de la cantera del Real Madrid, ha recordado una de las imágenes que más le impactó cuando realizó la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid. El delantero, que compartió vestuario en aquel momento con figuras como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Gareth Bale desveló que los jóvenes de la cantera se sorprendían al ver lo poco que comían las grandes estrellas.

En una entrevista concedida al podcast 'Offsiders', el atacante recordó que los jóvenes se fijaban constantemente en los hábitos de los pesos pesados del vestuario. Y hubo algo que no esperaban.

Rubén Sobrino, en su etapa en el Cádiz / Román Ríos / EFE

"El tema del peso no se llevaba como se lleva ahora. Yo me fijaba siempre: 'A ver estos qué hacen, qué comen'. La gente comía muy poco y nosotros comíamos como veo yo ahora a muchos chavales: espaguetis con tomate...", explica.

El atacante admitió que, con la perspectiva que da el paso del tiempo, hoy entiende que aquellas costumbres de los jóvenes estaban lejos de las recomendaciones actuales de los nutricionistas. "Ahora no se come pasta, es mejor patata, boniato, arroz si puedes... Y nosotros nos inflábamos ahí a todo lo que se pudiera: cereales, leche...", sentencia.

Más allá de la alimentación, Sobrino también quiso destacar el ambiente que encontró durante el tiempo que compartió con jugadores como Cristiano, Bale o Sergio Ramos. El valenciano guarda un gran recuerdo de la convivencia diaria con jugadores que, pese a su proyección, mantenían una relación muy cercana con los jóvenes. "La convivencia con esta gente era espectacular. Eran tíos muy cercanos".