Un ex del Arsenal de los 'Invencibles' da la clave para parar a Vinicius

El camerunés Lauren defendió la camiseta del Arsenal entre los años 2000 y 2007, jugando 241 partidos y marcando 10 goles y formando parte del equipo que fue conocido como 'Los Invencibles' por su racha de partidos invicto en la temporada 2003-2004.

Años después de haberse retirado del fútbol, ahora el que fuera defensa 'gunner' durante más de un lustro analiza la eliminatoria entre el Arsenal y el Real Madrid de los cuartos de final de la Champions League, dando algunas claves importantes.

"Para hacer un marcaje a Vinícius necesitas una concentración durante los 90 minutos que raye la perfección. Y mucha coordinación con los centrales, el medio centro y el extremo o interior de tu lado. Las ayudas tienen que ser constantes”, explica en el blog de 'Mega Casino'.

Lauren tiene claro quién es el candidato a estar en semifinales: “El Real Madrid parte como favorito por varios factores, pero sobre todo porque ha ganado 15 veces esta competición. Domina como ningún otro equipo esos factores emocionales que son fundamentales para ganar partidos tan trascendentes”.

“Tienen arriba a futbolistas con una calidad brutal como Mbappé, Vinícius, Rodrygo o Bellingham”, aunque advierte que “el Arsenal puede equilibrar la eliminatoria desde la táctica. Arteta tiene variantes como el 4-2-3-1 o el 4-3-3, y futbolistas como Saliba o David Raya que defienden muy bien tanto el área como el espacio”.

Lauren también resalta el peso de jugadores como Martin Odegaard, que estuvo en la plantilla blanca, ya que “es capital a la hora de filtrar pases y llegar en zona de finalización”. Y añade que Declan Rice y Kai Havertz serán determinantes: “Son capaces de marcar diferencias en esta eliminatoria”.

Preguntado por si ve algún jugador actual con el que se identifique, Lauren lo tiene claro: “No me identifico con ninguno, pero me gusta mucho Jurriën Timber. Es agresivo en la marca, se coordina muy bien con los centrales y tiene esa mentalidad competitiva que a mí me gustaba. Se proyecta de forma magnífica, entiende perfectamente el sentido del juego y combina bien entre líneas. Con Bukayo Saka en el costado derecho forma un tándem magnífico”.