Un ex árbitro carga contra Vinicius: "Humilla, basurea, denigra, genera violencia... Engendro de los excesos woke"

Apodado como 'El Sheriff' en su época como árbitro, Javier Castrilli no tiene ningún tipo de miedo a estar en el centro de la polémica. Fue árbitro durante más de una década, llegó a arbitrar en un Mundial y siempre llamó la atención por su carácter y su firmeza en los momentos más tensos.

Ahora, el excolegiado ha vuelto a las portadas después de una serie de mensajes escritos en su cuenta oficial de 'X', en la que ha atacado con dureza a Vinicius Jr, futbolista del Real Madrid, tras el incidente en el último partido ante el Benfica con Prestianni, compatriota de Castrilli.

"Humilla, basurea, denigra, genera violencia este humano provocador serial, amparado en la impunidad que le brindan los árbitros pusilánimes, para luego victimizarse en una defensa a manos de la imbecilidad humana. Créanle a este engendro de los excesos woke", escribió junto a un vídeo del presunto incidente racista que tuvo lugar en el Estadio Da Luz.

El mensaje no ha tardado en viralizarse en redes sociales, costándole muchas críticas a Castrilli por su trato a Vinicius y, especialmente, por sus formas a la hora de hablar del brasileño.

Pero la cosa no acaba ahí. Tras conocer la sanción provisional de la UEFA a Prestianni, el excolegiado volvió a tomar la palabra en su cuenta oficial.

"¿La UEFA suspendió a Prestianni? ¿Sin pruebas? A partir de ahora cualquiera puede acusar sin pruebas. Esa es la especial humana y el nivel de degradación que está sufriendo Europa... Le llegó al fútbol", apuntó.

Los mensajes no acabaron ahí, ya que Castrilli siguió publicando en X. "Siguiendo la lógica implementada por la UEFA a partir de ahora los árbitros podrán expulsar del campo de juego a cualquier jugador acusado de haber insultado a un adversario... Tremenda burrada", añadió.

"Dos burradas juntas de la UEFA: por un lado sanciona por presunción, sin pruebas objetivas y, por otro, por el contexto de los hechos, ampara la impunidad de la mofa, la incitación a la violencia producto de la provocación al público por parte de Vinicius. Tremendo y histórico", concluyó sobre lo sucedido.