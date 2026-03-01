La evidente diferencia entre Madrid y Barça que puede decidir la temporada

Kylian Mbappé se ha convertido en una máquina de marcar goles. El delantero francés acumula ya 38 goles en 33 partidos jugados entre todas las competiciones. Solo Harry Kane (43 goles en 36 partidos) es capaz de superar sus cifras, mientras que otros como Haaland (29 goles en 38 partidos) están muy lejos a día de hoy.

El '10' de los blancos rompe récords y asombra al mundo por su ritmo goleador y sin embargo la sensación es que la mayoría de sus compañeros han empeorado su rendimiento desde la llegada del ex del PSG. Mbappé acapara tanto protagonismo que ha eclipsado al resto de jugadores del Madrid por completo, al menos en lo que a estadísticas de goles se refiere.

Una gran diferencia entre los dos grandes

La diferencia con el Barça es más que evidente. En el conjunto blaugrana Lamine Yamal es el que se lleva más portadas, pero a lo largo de la presente campaña han aparecido muchos futbolistas capaces de decidir un partido con un gol o una asistencia. Los datos hablan por si solos.

Estadísticas de goles y asistencias del Real Madrid Kylian Mbappé (38 goles y 6 asistencias) Vinicius Jr (13 goles y 11 asistencias) Gonzalo García (6 goles y 2 asistencias) Jude Bellingham (6 goles y 4 asistencias) Arda Güler (3 goles y 12 asistencias) Franco Mastantuono (3 goles y 1 asistencia) Fede Valverde (2 goles y 12 asistencias) Raúl Asencio (2 goles y 1 asistencia) Álvaro Carreras (2 goles y 2 asistencias) Eduardo Camavinga (2 goles y 1 asistencia) Otros: Fran García (1/1), Tchouameni (1/1), Brahim Díaz (1/5), Huijsen (1/2), Militao (1/1), Trent (0/2) y Courtois (0/1).

En el Real Madrid solo dos jugadores han sido capaces de pasar la barrera de los 10 goles entre todas las competiciones: Mbappé (38) y Vinicius (13). Los siguientes en la lista son Bellingham y Gonzalo, que suman 6 cada uno y más atrás quedan Mastantuono, Rodrygo o Arda Güler, con tres tantos cada uno.

En el lado blaugrana, hasta 6 jugadores han superado ya los 10 tantos: Lamine Yamal (18), Ferran Torres (16), Lewandowski (14), Raphinha (13), Fermín López (11) y Rashford (10). Tampoco está lejos Dani Olmo, que suma 7 goles esta campaña.

Estadísticas de goles y asistencias del FC Barcelona Lamine Yamal (18 goles y 14 asistencias) Ferran Torres (16 goles y 1 asistencia) Robert Lewandowski (14 goles y 3 asistencias) Raphinha (13 goles y 5 asistencias) Fermín López (11 goles y 14 asistencias) Marcus Rashford (10 goles y 13 asistencias) Dani Olmo (7 goles y 6 asistencias) Jules Koundé (3 goles y 4 asistencias) Ronald Araujo (3 goles) Pedri (2 goles y 9 asistencias) Otros: Bardghji (2/4), De Jong (1/7), Marc Bernal (2/1), Eric García (1/2), Cubarsí (1/0), Christensen (1/0), Balde (0/3), Casadó (0/1), Cancelo (0/1) y Gavi (0/1).

En el Madrid todo depende de Mbappé, al menos cuando él está sobre el campo, mientras que en el Barça son muchos los futbolistas que pueden aparecer para cambiar el signo de un partido. La aportación de secundarios en el ataque es tal que Koundé o Araujo serían quintos en la tabla de goleadores del Real Madrid si jugarán de blanco.

Mbappé lo acapara todo

Curiosamente, las cosas eran distintas antes de la llegada de Mbappé al Real Madrid. En la temporada previa a su fichaje, el gol estaba mucho más repartido en el equipo blanco. Vinicius (24), Bellingham (23), Rodrygo (17), Joselu (17) y Brahim Díaz (12) superaron los 10 goles en aquella campaña, pero los números de todos ellos han bajado de manera sustancial desde que el francés apareció en la capital española.

Mbappé se perderá los próximos partidos / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

Mbappé se garantiza muchos premios individuales con su rendimiento, que está fuera de toda duda, pero continúa generando incógnitas por su influencia en el resto del equipo, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo.

Con la ausencia del '10' en las próximas semanas, será el momento de ver si otros jugadores empiezan a brillar y si realmente se veían condicionados por Mbappé en el terreno de juego. Arbeloa necesitará que aquellos que hasta el momento han estado en un segundo planto den un paso hacia delante. La diferencia en esta faceta con el Barça es muy evidente y es un factor que puede definir el final de temporada de los dos equipos.