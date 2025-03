Euroderbi capital con la temporada en juego

Llega el día de la verdad para el Atlético y el Real Madrid en la Champions. Es la madre de todos los derbis de Europa en esa rivalidad que no deja de crecer y que nunca solventarán cuitas del pasado. Un partido que empiezan ganando los blancos 1-2, ventaja obtenida en la ida y que tiene que defender en el estadio de su vecino.

La afición rojiblanca quiere ver a su equipo comerse la hierba ante el rival más denostado, sabiendo que la empresa es descomunal ante un rival que si destapa la caja de los truenos romperá su felicidad.

No hay secretos entre Simeone y Ancelotti, se conocen y, como dice el italiano, se parecen en su forma de enfocar los partidos. Será difícil que se sorprendan en esa exigencia defensiva que busca la excelencia. Otra cuestión es el estado anímico en el que llegan. Los rojiblancos han bajado un peldaño respecto al partido de ida tras perder el derbi en Getafe. El Madrid navega entre dudas, sigue sin convencer pese a tumbar al Rayo en el otro derbi capitalino.

Mantienen la apuesta

Es de esos partidos que se deciden por detalles, como vaticinó Simeone en vísperas de la de ida. Y así fue. Tres latigazos de talento dejaron el resultado en 2-1. Fue un enfrentamiento táctico que voló de uno al otra área con el cinturón de seguridad puesto en ambos contendientes.

Ahora, el Atlético está obligado a dar un paso al frente, pero no lo hará de manera suicida conociendo al Cholo, consciente de que el choque será largo y en el que cada uno tendrá sus oportunidades. Es cuestión de precisión, de puntería y de solidaridad colectiva.

Simeone no hará retoques respecto al once que puso en el Santiago Bernabéu. La única duda la tiene en la defensa, motivada por las molestias que sufrió Lenglet en el calentamiento del partido liguero contra el Getafe. Si el francés no está disponible, su lugar lo ocupará Le Normand.

El otro central será el uruguayo Giménez, apoyados en las bandas por Llorente y Galán. Los demás, serán los mismos que jugaron en el Bernabéu, salvo que al argentino le dé un ataque de ambición y decida sentar a su hijo Giuliano por Sorloth y mandar un mensaje a sus hombres, a la afición y al Real Madrid de que saldrá a por todas. Tendrá tiempo para hacerlo dependiendo del marcador.

Mbappé, duda

Ancelotti tiene la duda de Mbappé, que sufrió un golpe en el último entrenamiento aunque parece no revestir gravedad, pero es duda. Por lo demás, buenas noticias con los regresos de Bellingham, cumplida la sanción, Courtois, Rudiger y Valverde, los dos primeros descansaron ante el Rayo, y el tercero parece recuperado de sus molestias musculares. La duda es quien acompañará a Tchouameni en la medular entre Camavinga y Modric, con más opciones para el francés.

En ataque, pondrá todo su arsenal, con Bellingham al frente de las maniobras ofensivas con la duda mencionada de Mbappé. De no jugar sería Brahim, héroe del 2-1, el que ocupase su lugar para acompañar a Rodrygo y Vinicius.

Kylian Mbappé celebra el primer gol durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano / AP Photo/Manu Fernandez

El Atlético y Madrid se juegan parte de su temporada, aunque son los locales a los que el calendario hace que le apriete más el zapato. Se juega la Champions, la Liga y la Copa en los tres próximos partidos, con el alivio de que lo hará en el Metropolitano. Primero el Madrid, y luego doble enfrentamiento con el Barça con visita al Espanyol entre batallas con los culés.

Diferencias

Ancelotti tampoco puede relajarse visitando el sábado Villarreal para seguir peleando la Liga con azulgranas y rojiblancos. La competición ahoga y las exigencias físicas son máximas empezando por este Euroderbi, que dejará a uno de los equipos madrileños sin Champions.

Entre el Atlético y el Madrid el menos regular es el equipo blanco, cuyo colectivo tiene serios problemas para ser un equipo durante un partido completo. Su falta de fútbol le condena a jugar en el alambre.

Los rojiblancos son más graníticos, aunque muchas veces le falte dar un paso al frente para finiquitar a sus rivales confiado en su capacidad de contención. Sin embargo, un partido de la máxima se rige por otros matices, en el que cada balón es un desafío dentro de que ambos intentan imponer su estructura táctica para explotar la calidad individual.

Individualidades

Ambos tienen tesoros que disfrutar con Julián Álvarez, Griezmann, De Paul u Oblak en los locales, frente a la cuatro atacantes blancos con Courtois de salvador. Pero hay diferencias. Los rojiblancos han ajustado su juego ofensivo a conexiones rápidas y precisas, aprovechando los balones a los espacios y de primeras.

Los madridistas tienen más talento pero abusan del individualismo sin un método de ataque establecido. Lo dejan a la inspiración del momento, e incluso se alejan entre ellos como pasa con Mbappé y Vinicius, aunque Bellingham ejerza de pegamento.