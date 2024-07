La Eurocopa deja a Bellingham al borde del KO

Jude Bellingham preocupa en el Real Madrid. Acudió a la Eurocopa tocado en un hombro, una luxación que no acababa de recuperar y que le acompaña durante todo el torneo limitando su rendimiento. Los dolores no cesan y los combate con medicamentos para poder jugar. Todo ello hace que en el club blanco se hayan encendido las alarmas, se temen que al final tendrá que pasar por el quirófano.

No mejora

Bellingham sufrió una luxación de hombro en el partido de Liga jugado contra el Rayo Vallecano el pasado 5 de noviembre. Se sometió a un tratamiento conservador para evitar medidas más drásticas como el quirófano. Jugó con una protección en la zona dañada para no ser operado y no cortar su buena dinámica, pero tampoco ha solucionado el problema y ha tenido que jugar con dolor durante la Eurocopa, al igual que en el tramo final de la temporada con los blancos.

Además de cansado, a Bellingham se le ve incómodo en los partidos que ha jugado con su selección en Alemania. Le queda la última prueba en esa final del domingo contra España, en la que no se guardará nada. Terminado el torneo será momento en el que se plantee si pasa o no por el quirófano para solucionar una lesión incómoda que no le permite jugar con plena libertad.

Arranque sin el inglés

De ser operado, tendría tres meses de recuperación por delante. Bellingham se perdería la pretemporada, el arranque de la Liga y también algunos partidos de la Champions League en su nuevo formato. Un problema para Ancelotti, que tendrá que buscar un recambio en un inicio en el que también deberá encontrar acomodo a Mbappé.

El italiano tiene relevos de calidad para suplir al inglés, aunque no en el centro del campo. La salida de Kroos deja un vacío grande y Bellingham es un recurso útil para el italiano en caso de necesitarle para dirigir el juego. Si lo pierde para los tres primeros meses de temporada, tendrá que encontrar fórmulas para relevarlo, aunque será un buen refuerzo cuando se recupere, salvo que Ancelotti haya encontrado un equipo que funciones sin él. Quién sabe si el técnico tendrá que cambiar otra vez su propuesta o si simplemente sustituirá a quien le releve.