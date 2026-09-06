La eterna espera de Mourinho con Tchouameni

José Mourinho sigue esperando a Aurélien Tchouameni. El francés todavía no ha podido estrenarse esta temporada y su regreso se ha convertido en una de las preguntas pendientes del nuevo Real Madrid. El centrocampista ha tenido mucho peso en los últimos cursos y por sus características puede ser una pieza importante para el técnico portugués.

Este domingo apareció una primera señal de esperanza en Valdebebas. Tchouameni se ejercitó parcialmente con el grupo, al igual que Endrick y Thiago Pitarch. A pesar de todo, cabe destacar que el centrocampista no completó todos los ejercicios. Después de varias semanas apartado por unas molestias que se han alargado más de lo previsto, en el Madrid reina la cautela con su expediente.

El debut de Tchouameni esta temporada bajo las órdenes de 'Mou' podría llegar el martes ante el Inter, pero a día de hoy no se espera que entre en la convocatoria, a pesar de que el conjunto blanco estará en cuadro en esa zona debido a las sanciones que arrastran Bernardo Silva, Arda Güler o Camavinga del año pasado.

Hasta ahora, la ausencia de Tchouameni ha obligado a Mourinho a buscar soluciones. Fede Valverde se ha convertido en una presencia habitual en la medular y su acompañante ha ido alternando, con Camavinga y Bernardo Silva entre las principales alternativas. El problema es que ninguna de ellas ha terminado de ofrecer todavía la sensación de control y equilibrio que pretende el entrenador. La derrota ante el Betis volvió a poner sobre la mesa algunas dudas en esa zona del campo, si bien Tchouameni tampoco parece la respuesta.

Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham y Antonio Rudiger durante el clásico Barça-Real Madrid del Camp Nou de LaLiga 2025/26 / Europa Press

Su regreso obligará al entrenador de los blancos a replantear el reparto de minutos en la medular, buscando una pareja que se asiente en ese 4-2-3-1 y que permita tener mayor control en los partidos. Valverde parece un fijo para Mourinho, pero Bernardo Silva es el único que en este momento parece capaz de dotar al conjunto madridista de creatividad en salida de balón y en la organización de los ataques.

Sin embargo, de momento la pregunta sigue siendo cuándo regresará el internacional francés. Tchouameni ya ha dado un pequeño paso al regresar parcialmente al trabajo colectivo. El martes, ante el Inter, todo apunta a que Mourinho tendrá que volver a arreglárselas sin él. La espera de Mourinho continúa, pero cada día que pasa acerca una decisión que puede cambiar el centro del campo del Madrid.