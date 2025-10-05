Estupefacción de Iturralde con la roja provocada por Vinicius: “No es ni falta”

El Real Madrid superó al Villarreal en partido muy polémico en el Santiago Bernabéu (3-1). Guillermo Cuadra Fernández señaló un penalti dudoso sobre Vinicius en el 69’ (que supuso el 2-0) y, después de que el conjunto ‘groguet’ recortara distancias en el marcador gracias a Mikautadze, en el 77’ expulsó a Mouriño por doble amonestación en una acción en la que el delantero brasileño exageró sobremanera el contacto. Con un futbolista más, Kylian Mbappé sentenció el compromiso para los de Xabi Alonso en los últimos compases.

Especialmente cuestionable fue la segunda amarilla a Santiago Mouriño. Eduardo Iturralde González, en la ‘Cadena SER’, aseguró que el lateral del Villarreal no había cometido ni falta. “No hay nada. No le pega en la cara para nada. Falta puedes pitar, aunque para mí tampoco es falta, pero no es ataque prometedor ni nada. Y el VAR no puede entrar porque es segunda amarilla...”, declaró el exárbitro vasco.

En el ‘Tiempo de Juego’ de la ‘Cadena COPE’, Paco González y Manolo Lama se manifestaron en la misma línea. “Es exageración de Vinicius, no es ni falta”, dijo el primero; “Si esto es amarilla, es para irnos. El problema es que el del VAR tiene días que entra a todo y hoy no es ese día”, añadió el segundo.

Iturralde también consideró que el contacto entre Rafa Marín y Vinicius en el penalti que acabó con el segundo gol local de la noche en el Bernabéu tampoco fue merecedor de pena máxima. “Es una jugada donde hay un contacto con la cadera cuerpo del defensor al delantero. Para mí, y siguiendo un poco las actuaciones en jugadas similares, me parece bastante riguroso viendo ese tipo de contactos. No es suficiente para pitarlo”, opinó.

El excolegiado, eso sí, dejó claro que en esta jugada el VAR no debería haber intervenido para corregir la decisión de Cuadra Fernández. Es una de esas jugadas donde el criterio del árbitro es el que tiene que valer. Cada uno puede ver ese contacto como punible o no. Y ese es el motivo por el cual no es una jugada de VAR nunca”.