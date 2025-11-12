Un estudio revela el salario que deberían cobrar Mbappé, Lamine, Vinicius, Pedri...

¿Cuánto debería cobrar un futbolista según el nivel de sus encuentros o el porcentaje de partidos que disputa como titular? Eso es lo que trata de mostrar el Observatorio de Fútbol CIES en su último estudio estadístico, en el que presente los 100 jugadores del mundo que deberían tener un mayor salario.

Los números representan en salario bruto anual (sin tener en cuenta bonus) y están basados en un modelo estadístico que tiene en cuenta variables deportivas del último año, incluyendo el tiempo de juego, el nivel deportivo de los partidos y el porcentaje de encuentros como titular.

La lista la encabeza Kylian Mbappé, con 22,8 millones de euros, un salario inferior al que cobra actualmente en el Real Madrid, especialmente si tenemos en cuenta la prima de fichaje repartida en los años de contrato que tiene con los blancos. Al francés le siguen Salah (17,9M€) y Bellingham (17,5M€).

Salah, en un partido con el Liverpool / AP Photo/Jon Super

Para ver al primer jugador del Barça hay que bajar hasta la posición número 9, donde se encuentra Lamine Yamal (16,7M€), justo por delante de Vinicius Jr (16,2M€). El resto del top 10 lo completan Joao Neves (17,3M€), Szoboszlai (17,1M€), Dembélé (16,9M€), Julián Álvarez (16,9M€) y Lautaro Martínez (16,7M€).

Por lo que respecta al equipo blaugrana, en la lista de 100 futbolistas, junto a Lamine también aparecen Raphinha (15,3M€), Robert Lewandowski (14,4M€), Pedri (13,8M€), Szczesny (12,5M€), Pau Cubarsí (10,5M€), Koundé (10,3M€), De Jong (9,9M€) y Balde (9,6M€). Hay que recordar, para entender algunas valoraciones, que se tiene en cuenta el nivel de los partidos jugados y el porcentaje de titularidades.

En el lado del Madrid, al margen de los ya mencionados previamente, también aparecen Rodrygo (13M€), Arda Güler (11,7M€), Rüdiger (11,4M€) y Brahim Díaz (9,8M€). Por su parte, el Atlético de Madrid tiene una representación bastante grande en la lista, ya que además de Julián Álvarez se pueden ver nombres como Griezmann (14,5M€), Giuliano Simeone (13,3M€), Oblak (11,2M€), Pablo Barrios (10,8M€), Lenglet (10,3M€), Le Normand (9,8M€), Sorloth (9,6M€) y Marcos Llorente (9,5M€).

Aquí abajo te dejamos el top 25 de este estudio de CIES: