Un estudio revela el salario que deberían cobrar Mbappé, Lamine, Vinicius, Pedri...

El Observatorio de Fútbol CIES ha presentado en su última publicación la lista de los 100 jugadores del mundo que deberían tener los salarios más altos, siguiendo un modelo estadístico

Lamine Yamal y Mbappé, en un partido entre España y Francia

Christian Blasco

¿Cuánto debería cobrar un futbolista según el nivel de sus encuentros o el porcentaje de partidos que disputa como titular? Eso es lo que trata de mostrar el Observatorio de Fútbol CIES en su último estudio estadístico, en el que presente los 100 jugadores del mundo que deberían tener un mayor salario.

Los números representan en salario bruto anual (sin tener en cuenta bonus) y están basados en un modelo estadístico que tiene en cuenta variables deportivas del último año, incluyendo el tiempo de juego, el nivel deportivo de los partidos y el porcentaje de encuentros como titular.

La lista la encabeza Kylian Mbappé, con 22,8 millones de euros, un salario inferior al que cobra actualmente en el Real Madrid, especialmente si tenemos en cuenta la prima de fichaje repartida en los años de contrato que tiene con los blancos. Al francés le siguen Salah (17,9M€) y Bellingham (17,5M€).

Liverpool's Mohamed Salah applauds fans at the end of the English Premier League soccer match between Liverpool and Aston Villa in Liverpool, England, Saturday, Nov. 1, 2025. (AP Photo/Jon Super)

Salah, en un partido con el Liverpool / AP Photo/Jon Super

Para ver al primer jugador del Barça hay que bajar hasta la posición número 9, donde se encuentra Lamine Yamal (16,7M€), justo por delante de Vinicius Jr (16,2M€). El resto del top 10 lo completan Joao Neves (17,3M€), Szoboszlai (17,1M€), Dembélé (16,9M€), Julián Álvarez (16,9M€) y Lautaro Martínez (16,7M€).

Por lo que respecta al equipo blaugrana, en la lista de 100 futbolistas, junto a Lamine también aparecen Raphinha (15,3M€), Robert Lewandowski (14,4M€), Pedri (13,8M€), Szczesny (12,5M€), Pau Cubarsí (10,5M€), Koundé (10,3M€), De Jong (9,9M€) y Balde (9,6M€). Hay que recordar, para entender algunas valoraciones, que se tiene en cuenta el nivel de los partidos jugados y el porcentaje de titularidades.

En el lado del Madrid, al margen de los ya mencionados previamente, también aparecen Rodrygo (13M€), Arda Güler (11,7M€), Rüdiger (11,4M€) y Brahim Díaz (9,8M€). Por su parte, el Atlético de Madrid tiene una representación bastante grande en la lista, ya que además de Julián Álvarez se pueden ver nombres como Griezmann (14,5M€), Giuliano Simeone (13,3M€), Oblak (11,2M€), Pablo Barrios (10,8M€), Lenglet (10,3M€), Le Normand (9,8M€), Sorloth (9,6M€) y Marcos Llorente (9,5M€).

Aquí abajo te dejamos el top 25 de este estudio de CIES:

Salario proyectado basado en méritos según CIES (Top25)

  1. Mbappé: 22,8 millones de euros
  2. Mohamed Salah 17,9 millones de euros
  3. Jude Bellingham 17,5 millones de euros
  4. Joao Neves 17,3 millones de euros
  5. Dominik Szoboszlai 17,1 millones de euros
  6. Ousmane Dembélé 16,9 millones de euros
  7. Julián Álvarez 16,9 millones de euros
  8. Lautaro Martínez 16,7 millones de euros
  9. Lamine Yamal 16,7 millones de euros
  10. Vinicius Jr 16,2 millones de euros
  11. Khvicha Kvaratskhelia 16,2 millones de euros
  12. Marcus Thuram 16 millones de euros
  13. Luis Díaz 15,7 millones de euros
  14. Harry Kane 15,7 millones de euros
  15. Cody Gakpo 15,5 millones de euros
  16. Aurelien Tchouameni 15,3 millones de euros
  17. Bradley Barcola 15,3 millones de euros
  18. Raphinha 15,3 millones de euros
  19. Erling Haaland 15,2 millones de euros
  20. Ryan Gravenberch 15,1 millones de euros
  21. Desire Doué 14,9 millones de euros
  22. Thibaut Courtois 14,8 millones de euros
  23. Fede Valverde 14,7 millones de euros
  24. David Raya 14,6 millones de euros
  25. Martin Odeegard 14,6 millones de euros

