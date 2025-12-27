Estrada Fernández: "Me llamaron tras expulsar a Cristiano y estuve dos años sin pitar al Madrid"

Xavier Estrada Fernández fue árbitro de Primera División entre 2009 y 2021. El ex colegiado ha relatado en su canal de Youtube un episodio que se ha hecho viral en redes sociales y que le ocurrió al poco de llegar a la élite.

Hablando del arbitraje que hubo en el pasado Real Madrid - Celta, en el que dos futbolistas locales fueron expulsados, Estrada Fernández valoró las posibles consecuencias que podría tener eso viendo los precedentes. "Yo lo denuncié con Cristiano Ronaldo en 2009. Estuve prácticamente dos años sin pitar al Real Madrid y es lo que va sucediendo", afirmó.

"Cuando yo expulsé a Cristiano, primero de todo bajó el informador y dijo: 'chaval, has hecho un gran partido'. Cuando llegué a casa recibí la llamada de Sánchez Arminio y ya con la llamadita dejó claro que no había gustado, que mediáticamente abrimos algún periódico deportivo a nivel nacional y ya me dejó entrever que habría consecuencias. Evidentemente las consecuencias las hubo al minuto", relató el ex árbitro.

El colegiado Estrada Fernández consulta el VAR durante un partido en el Bernabéu / Rodrigo Jiménez / EFE

Estrada Fernández quiso hacer una cara diferenciación entre lo ocurrido con Negreira y otro tipo de influencias: "La gente tiene que entender que Negreira es un tema, totalmente denunciable, y la otra cosa es el lobby de poder. El hecho de que desgraciadamente los árbitros están colgando de una RFEF que están así (gesto de estar atados)".

"Lo triste es que yo hablo de 2009 y estamos en 2025. Que esto se haya alargado en el tiempo es para hacérselo mirar. Hay una parte oscura del fútbol de la que no se quieren enterar, pero creo que toca que alguien ponga freno y se dediquen realmente a jugar y que no haya gente que se aproveche de esto para otros fines", sentenció para terminar.

El incidente al que hace referencia Estrada Fernández ocurrió en la jornada 13 de la temporada 2009-10, en un partido en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Almería. Aquel día, Cristiano fue expulsado en la recta final del encuentro tras ver dos amarillas: una por quitarse la camiseta celebrando un gol y otra por una entrada sobre Juanma Ortiz.

El luso fue sancionado con un partido y Estrada Fernández no volvió a pitar al Real Madrid esa temporada y estuvo tres años completos sin pisar el Santiago Bernabéu.