Estrada Fernández, exárbitro: "Un penalti a favor del Real Madrid hay poca duda en pitarlo; con otros equipos, si no se pita, no pasa nada"

La temporada de LaLiga 2025/26 ha estado marcada por debates sobre las decisiones arbitrales. Hasta el momento se han señalado unos 80 penaltis, con una media de 0,37 por partido, de los cuales alrededor del 77% se han convertido en gol. El Real Madrid es el equipo que más penaltis ha recibido a favor, con 11 señalados, seguido del Celta, con 7.

El exárbitro Xavier Estrada Fernández presentó recientemente su libro 'El partido que no ves', escrito desde la perspectiva de la psicología deportiva, y en su entrevista para 'Què t’hi Jugues' analizó la situación del arbitraje español.

El leridano sostiene que los cambios recientes en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no han resuelto las cuestiones históricas de presión sobre los colegiados: "Ahora ha habido cambios en el CTA hechos por la presión del Madrid. ¿O crees que no? Es un blanqueamiento. Ha habido una presión a la RFEF y al Comité, y no puede ser de otra manera porque venimos de un caso Negreira que todavía no ha tenido consecuencias".

En cuanto a la aplicación del VAR, Estrada asegura que no siempre se respetan los protocolos establecidos, lo que genera dudas sobre la coherencia arbitral: "Se están saltando los protocolos. Lo hemos visto en Osasuna-Real Madrid. Ante estas alertas vale mucho la pena que haya responsabilidad y que los clubes exijan que los audios del VAR sean en directo".

En relación con los penaltis, especialmente los favorables al Real Madrid, el excolegiado fue contundente, dejando claro que la repercusión de un error a favor o en contra de los grandes clubes condiciona indirectamente las decisiones arbitrales: "Refuerza lo que decíamos al inicio. Ante situaciones de penalti a favor del Madrid hay poca duda en pitarlo. Cuando es con otros equipos, si no se pita y resulta que es penalti, no pasa nada. Lo hemos visto recientemente con un penal a Lamine ante el Mallorca".

El exárbitro también advirtió que la presión mediática no se ejerce de igual manera sobre todos los equipos y que su notoriedad puede influir en la forma de arbitrar: "Saben qué repercusión tienen cuando toman decisiones contra el Madrid. La repercusión no tiene nada que ver con el Betis u otro equipo".