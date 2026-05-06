"Ester Expósito romperá con Mbappé"

En el entorno del Real Madrid no se habla de otra cosa que no sea sobre la vida privada de Kylian Mbappé, especialmente por su relación con la actriz Ester Expósito. La última polémica protagonizada por el delantero del Real Madrid fue a causa de un viaje a Cagliari, capital de Cerdeña, donde aprovechó para disfrutar de sus días de descanso con la intérprete, mientras se encontraba lesionado. En vez de estar en Valdebebas, priorizó seguir con su romance con Expósito, algo que no gustó para nada a la afición merengue.

El revuelo mediático es tanto, que el entorno de Mbappé publicó un comunicado, donde aseguran que está completamente centrado con el Real Madrid: "Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo".

La relación entre Mbappé y Expósito está dando mucho de qué hablar y desde el pódcast 'El Recreo', programa de RTVE Play, analizaron cómo acabará la situación amorosa entre ambos. En primer lugar, la colaboradora Valeria Ros no dudó en decir que "lo que está pasando en esta relación es un comienzo de relación que es superintenso".

Mbappé y Ester Expósito, cazados / SPORT

"Mbappé está ciego de amor, pero ciego. O sea Esther Expósito, que es como nuestra Scarlett Johansson, le ha vuelto absolutamente loco y no sabe ni lo que está haciendo", compartió la colaboradora de 'El Recreo'.

Asimismo, reconoció que el delantero del Real Madrid "solo puede pensar en ella, ya que está completamente loco de amor". Sin embargo, dio malas noticias a Mbappé: "Yo creo que le va a dejar tirando en 3, 2, 1 'action'".

Mbappé y Ester Expósito / X

Sobre cómo fue el inicio de la relación, Ros desveló que la intérprete de 'Élite' no sabía quién era el atacante francés, porque no le gusta nada el fútbol: "Se lo presentaron y dijo que no tenía ni idea de quién era. Su respuesta fue: 'Perdona, no sé quién eres'".

En ese instante, el periodista Javi Hoyos le cuestionó: "¿En qué fecha van a romper Ester Expósito y Mbappé? ¿Y quién va a romper?". La colaboradora aseguró que la relación no llegará a septiembre.

Noticias relacionadas

No se quedó ahí, pues se atrevió a dar una fecha: "Yo diría que el 15 de agosto ya están fuera. Y va a romper ella con él, algo que le romperá el corazón".