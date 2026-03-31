Ester Expósito se pronuncia por primera vez sobre su relación con Mbappé

Más leña al fuego. La actriz española Ester Expósito se pronunció por primera vez sobre su relación con Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. La intérprete de 'Élite' fue pillada a la salida del concierto de Rosalía por los periodistas de la prensa del corazón y no dudaron en realizarle varias preguntas respecto a su romance con el atacante francés.

Sorprendentemente, Expósito se abrió en canal y contestó a diversas cuestiones. En primer lugar, fue cuestionada sobre su presencia en uno de los palcos VIP del estadio Santiago Bernabéu durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, donde compartió espacio con el actor Sergio Momo. "¿Te hemos visto el otro día en el Bernabéu? ¿Te gusta el fútbol?", empezaron preguntándole.

La actriz española no dudó en reconocer que "no me gusta mucho". Sobre la victoria del conjunto de Álvaro Arbeloa al Atlético de Madrid por 3-2, fue clara: "El partido estuvo bien". En ese instante, el periodista de 'Europa Press' se lanzó a la piscina diciendo: "¿Qué nota le damos a Mbappé? Jugó muy bien".

Una respuesta que se negó a contestar, pero que se le escapó la sonrisa de par en par, demostrando que se encuentra totalmente enamorada del delantero francés. "Nos gusta mucho la pareja", admitió el periodista, y ella contestó: "No voy a decir nada, entonces...". Asimismo, Expósito aseguró que está "súper" bien.

Por otro lado, la actriz de 'Élite' no se mojó sobre la posibilidad de volver a estar presente en el Santiago Bernabéu.

¿Cómo surgió el romance entre Expósito y Mbappé?

La relación se hizo pública el 6 de marzo, cuando la cuenta de Twitter @AQABABE compartió varias imágenes en las que ambos aparecían juntos en un hotel en París, dejando ver una clara complicidad entre ellos.

Mbappé y Ester Expósito, cazados / SPORT

Sin embargo, no fue su primer encuentro, ya que la primera vez que se les vio juntos fue el 25 de febrero en Madrid, donde quedaron para cenar en el 'rooftop' del Hotel Pullman. Aquella noche no dejaron de demostrarse cariño con besos, lo cual no pasó desapercibido para los presentes.

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Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', destapó cómo se conocieron: "Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz; tanto es así que llegó a preguntar a sus compañeros de equipo, en el vestuario, por la actriz porque la tenía fichada en sus redes sociales".