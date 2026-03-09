Ester Expósito y Kylian Mbappé llegan a Madrid en jet privado: "Fue una escapada secreta"

Hace unos días, se hizo pública la nueva relación entre dos personas con un gran impacto mediático. Se trata del futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, y la actriz española Ester Expósito. Salió a la luz tras unas fotografías publicadas por una cuenta francesa, ya que en ningún momento la pareja se ha pronunciado sobre su relación.

Por ahora, no se espera que hagan una declaración oficial, ya que preferirían mantenerlo en privado. No obstante, ya ha comenzado a circular el primer video en el que se les ve totalmente juntos.

El delantero del Real Madrid, quien recientemente sufrió un esguince en la rodilla, sigue lidiando con las lesiones que han marcado su temporada. A pesar de estar en París estos días para avanzar en su recuperación física, el futbolista francés se ha convertido en el protagonista de titulares debido a su nueva relación sentimental.

Se confirma su relación

En las fotografías que empezaron a circular hace unos días, se pudo ver a ambos juntos en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Cuando surgió el primer rumor, solo aparecían ellos dos, relajados en un sofá. Sin embargo, horas después, se publicó en redes sociales la primera imagen de ellos dándose un beso apasionado.

La cuenta que publicó el contenido aclaró que no se trataba de la primera vez que coincidían, ya que días antes habían cenado juntos el 25 de febrero en Madrid, concretamente en el ‘rooftop’ del hotel Pullman. Según testigos presentes, durante aquella velada no dejaron de intercambiar gestos de cariño, algo que varios asistentes pudieron observar.

Una escapada en París

Todo empezó a raíz de algunos comentarios que aseguraban haber visto juntos a Ester Expósito y Kylian Mbappé, además de varias publicaciones en redes sociales que despertaron las sospechas. Un fin de semana en París, considerada una de las ciudades más románticas del mundo, habría terminado por confirmar lo que ya se intuía: la posible pareja sorpresa del momento.

Después de su escapada a la capital francesa, Ester y Kylian ya han regresado a España. Ambos aterrizaron en Madrid a bordo de un jet privado, tal y como muestran unas imágenes publicadas por ‘Hola’.

En las fotografías se puede ver a la actriz bajando del avión con un conjunto formado por vaqueros, top blanco, blazer marrón y una gorra a juego. Detrás de ella aparecía el futbolista, también vestido con ropa cómoda ideal para un viaje largo. No estaban solos en el vuelo, ya que les acompañaban varias personas del entorno cercano de la protagonista de Élite.