Ester Expósito desvela a su favorita para ganar el Mundial: "¿España o Francia?"

Ester Expósito asistió a la ceremonia de apertura de la 65.ª edición del Festival de Televisión de Montecarlo. Durante la gala, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche al recibir un importante reconocimiento.

Fue galardonada con el International Golden Nymph Award (Premio Ninfa de Oro Internacional) al Talento Internacional Más Prometedor. La española recibió el premio directamente de manos del príncipe Alberto II de Mónaco en el escenario del Grimaldi Forum.

Durante la pasarela, fue preguntada sobre varios temas, entre ellos, uno que está acaparando los focos de todo el mundo: el Mundial de fútbol. Ester Expósito es la actual pareja de Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid. Bien es cierto que ha aparecido en múltiples ocasiones en las graderías del Santiago Bernabéu, pero no se le acostumbra a ver muy ligada a un equipo.

Mbappé, junto a su pareja Ester Expósito / SPORT.es

¿Qué selección apoya Ester?

Es por eso que le preguntaron a la actriz si, apoyaba a la selección de su país natal, España, o bien a la de su pareja, Francia. Una pregunta comprometida, que Ester respondió tras pensárselo durante unos segundos: "Es una elección difícil. Entre España y Francia, no sé", comentaba, sin apenas mojarse (por si acaso).

Ester Expósito y Mbappé empezaron su relación tras unos primeros rumores entorno a París, donde se les vio juntos cenando en un restaurante. Después, aparecieron juntos en Valdebebas y se marcharon de viaje a Ibiza, lo que desató una gran polémica ya que el equipo de su pareja, de Kylian, tenía el Clásico a la vuelta de la esquina y el Real Madrid no atravesaba un buen momento deportivo. Cosas de imagen, a pesar de estar lesionado.

Noticias relacionadas

"Conocía a Mbappé. Son cosas que la gente inventa", decía, después de que una periodista le preguntara si de verdad no conocía al extremo del Real Madrid. Sobre su vida personal, fue preguntada por algo que va más allá: el amor. "La cosa más romántica que han hecho para mí ha sido un poema, soy muy Clásica", cerraba la actriz.