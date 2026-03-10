Estalla la tensión en el Real Madrid: Pipi Estrada destapa una "confrontación" entre Arbeloa y un jugador

La temporada 2025/26 del Real Madrid está siendo complicada, con un vestuario tenso y resultados irregulares que han encendido todas las alarmas. La sensación es que el equipo no conecta, ni con su entrenador ni con una afición que empieza a perder la paciencia en el Santiago Bernabéu.

Además, en las últimas horas han empezado a surgir informaciones que apuntan a posibles fricciones internas dentro del vestuario blanco. Pipi Estrada aseguró en 'El Chiringuito', que una frase de Álvaro Arbeloa habría provocado malestar en uno de los jugadores de la plantilla.

Todo se remonta al último encuentro del equipo, frente al Celta, cuando el técnico dejó una reflexión que no pasó desapercibida y que dentro del vestuario podría haber sido interpretada como un mensaje con destinatario claro: "Hemos ganado con los que han querido estar".

Según explicó Estrada, el futbolista que se habría dado por aludido es Eduardo Camavinga. El centrocampista francés no estuvo disponible en ese partido por un problema dental relacionado con unas caries, una situación que generó cierta controversia en el entorno del equipo.

Arbeloa, dando instrucciones a Camavinga antes de saltar al terreno de juego, en el Albacete-Real Madrid de Copa / SPORT.es

El periodista añadió que el entrenador cree que el futbolista "se ha borrado de este partido por eso de las caries, el rollo este que se ha montado", lo que habría generado cierta tensión en los últimos días.

La situación se complica aún más por la irrupción de un joven futbolista que está despertando mucha ilusión en el club: Thiago García Pitarch. El canterano ha seguido una progresión bajo la tutela de Arbeloa, pasando del Juvenil A al Real Madrid Castilla y, posteriormente, a la primera plantilla del Real Madrid.

De hecho, según la información revelada en el programa, Camavinga habría empezado a percibir que Pitarch podría ganarle la titularidad en el próximo duelo ante el Manchester City: "Empieza a notar que el titular va a ser Thiago Pitarch y entonces aquí hay mosqueo y confrontación".

Sin embargo, no todos comparten la interpretación de que el mensaje de Arbeloa fuese dirigido al centrocampista francés. José Luis Sánchez defendió que las palabras del técnico tenían otro sentido: "A mí me consta que el mensaje de Arbeloa es de agradecimiento a Raúl Asencio, que llegó con mareos y una lesión cervical complicada y dijo 'aquí estoy yo', y a Dani Carvajal, que tenía problemas también de otra índole y dijo 'aquí estoy yo' y entró en la convocatoria".