Sin rastro de Camavinga

El Real Madrid avanza en la preparación para el partido del domingo en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo a las 21:30. Un encuentro para el que Xabi Alonso seguirá sin poder contar con Camavinga, Mendy, Endrick y Bellingham por lesión. Por el contrario, el técnico vasco recupera a Rüdiger tras cumplir sanción. La idea era que el tolosarra pudiese contar con Camavinga, quien sufrió un esguince de tobillo en pretemporada del que no se ha recuperado a tiempo.

Un esguince de mayor importancia

Los problemas físicos del francés vienen siendo recurrentes desde su llegada al club blanco en 2021. Aunque el Real Madrid no ofreció plazos concretos, la idea era que Camavinga pudiese estar disponible para el duelo frente al Real Oviedo, después de perderse el debuto de su equipo contra Osasuna en el Bernabéu. Sin embargo, el galo no apareció en las fotos de los últimos entrenamiento y tampoco entró en la lista del entrenador tolosarra para ir a Asturias.

Esto quiere decir que todavía no se ha incorporado con el grupo y realiza trabajo individual para recuperarse. en principio, de lo que iba a ser una lesión menor que no debería implicar una recuperación mayor de 10 días. Según informa Ángel Villanueva, fisioterapeuta especialista en lesiones deportivas, la tardanza en el regreso del mediocampista se debería a que padece un esguince de grado II.

Las complicaciones en la vuelta de Camavinga pueden provocar que su regreso se dilate hasta pasado el parón de selecciones, que tendrá lugar entre el 1 y el 9 de septiembre. De este modo, no participaría ni en el partido del sábado 30, ante el Mallorca, ni en los de clasificación de Francia para el Mundial 2026 contra Ucrania e Islandia. Sería una estrategia conservadora con un jugador habitual en la enfermería blanca.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Camavinga?

Camavinga es un jugador que impresionó a su llegada por su despliegue físico. Por eso, Ancelotti lo usó de lateral izquierdo en contra de su voluntad. Aspira a ser una figura de rotación importante en el esquema de Xabi Alonso. Pero los contratiempos físicos han marcado la disponibilidad del francés desde que llegó al conjunto blanco al límite del cierre del mercado de verano en 2021. Lo hizo a cambio de 30 millones fijos más 15 en variables, la cantidad pactada por el Madrid con el Rennes.

Desde su aterrizaje en Madrid, Camavinga ha sufrido ocho contratiempos que le han mantenido fuera de los terrenos de juego durante más de 200 días. La peor campaña fue la pasada. Antes de la final de la Supercopa de Europa, que supuso el pistoletazo del curso, cayó lesionado en una acción con Tchouaméni en la sesión previa al duelo frente al Atalanta. En diciembre tuvo que parar de nuevo por problemas musculares.

Antes de la final de la Copa del Rey contra el Barça, cuando aspiraba a ser titular en el lateral, se lesionó ante el Getafe en el Coliseum. Sufrió una rotura completa del aductor izquierdo que le impidió estar en el Mundial de Clubes. Viajó con el equipo, para tratar de entrar en dinámica. Con el esguince de agosto se produjo un nuevo paso atrás. En solo un año y medio, Camavinga ha encadenado cinco lesiones importantes, con más de 35 encuentros perdidos, una intermitencia preocupante para un futbolista de 22 años.