Las estadísticas del Real Madrid - Bayern no mienten: Ganaron por piernas

El Bayern de Múnich impuso su ley en el Santiago Bernabéu gracias a un despliegue físico incontestable que dejó al Real Madrid sin respuestas. El conjunto bávaro firmó una victoria por 1-2 fundamentada en un ritmo de juego que el equipo blanco no pudo igualar en ningún tramo del choque. Luis Díaz abrió el marcador en el minuto 41 y Harry Kane asestó el segundo golpe justo tras la reanudación. Aunque Kylian Mbappé recortó distancias en el minuto 74, el equipo madrileño sucumbió ante la superioridad atlética de un rival que corrió mucho más y mejor durante los noventa minutos de juego.

La brecha en el apartado físico resultó definitiva para el devenir del resultado. El Bayern de Múnich recorrió un total de 110,9 kilómetros sobre el césped del feudo blanco, una cifra que superó de forma holgada los 101,9 kilómetros registrados por los futbolistas de Arbeloa. Esta diferencia de nueve kilómetros de distancia evidenció la capacidad del bloque alemán para llegar antes a todos los duelos individuales, cubrir espacios con mayor efectividad y mantener una presión asfixiante que desconectó el centro del campo del Real Madrid durante gran parte de la noche.

Intensidad bávara

El conjunto de Vincent Kompany no solo corrió más, sino que transformó ese esfuerzo en una productividad ofensiva constante. El Bayern generó un total de 56 ataques, superando los 52 del cuadro local, y forzó 11 saques de esquina que mantuvieron en alerta permanente a la zaga madridista. La capacidad de recuperación y repliegue del equipo alemán permitió que sus jugadores estuvieran presentes en ambas áreas con una frescura envidiable, mientras que el Real Madrid sufrió para mantener el bloque compacto ante las embestidas visitantes.

La igualdad en la posesión del balón, clavada en un 50% para cada bando, fue un espejismo que no reflejó la sensación de control que transmitió el Bayern. El equipo alemán demostró una precisión quirúrgica en la circulación, completando 441 pases de los 491 que intentó, lo que supuso un 90% de acierto. Por su parte, el Real Madrid se quedó en un 88% de efectividad con 403 pases completados, evidenciando mayores dificultades para encontrar líneas de pase ante la movilidad y el despliegue de las líneas defensivas y medulares del cuadro germano.

Resistencia numantina

El partido también se decidió en las áreas, donde la actividad física del Bayern se tradujo en una defensa muy sólida. Pese a que el Real Madrid buscó la portería contraria con 20 intentos totales, se topó con una actuación sobresaliente bajo los palos. El guardameta del Bayern realizó nueve paradas de mérito, neutralizando la mayoría de las ocasiones generadas por Mbappé y compañía. El Real Madrid, que también acumuló 20 disparos, solo pudo celebrar un tanto cuando el partido ya entraba en su fase decisiva, pero la falta de energía impidió culminar la remontada.

El Bayern de Múnich recuperó 27 balones y apenas cometió dos fueras de juego, señal de una concentración máxima derivada de su excelente estado de forma. En el apartado disciplinario, el equipo visitante compensó su agresividad física con cuatro tarjetas amarillas, por solo una del Real Madrid, que le costará un partido de suspensión a Tchouameni, aunque en ningún momento peligró la integridad de sus once jugadores sobre el campo. Los bávaros castigaron cada pérdida blanca con transiciones veloces que el Madrid, lastrado por sus menores registros de distancia recorrida, fue incapaz de frenar de manera consistente.

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Superioridad absoluta

La derrota deja al Real Madrid con la necesidad de analizar su rendimiento físico tras verse superado por un equipo que le aventajó en casi todos los registros estadísticos de esfuerzo. El Bayern controló el ritmo desde el pitido inicial y supo sufrir cuando el Madrid apretó tras el gol de Mbappé, apoyándose en un fondo físico que le permitió terminar el encuentro con una entereza superior. Los 110,9 kilómetros del Bayern quedan como el dato clave de un partido donde el pulmón alemán se impuso al talento individual de las estrellas blancas.