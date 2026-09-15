El Madrid de las siestas se vuelve a salvar en el alambre

El Real Madrid de Mourinho tiene una tarea pendiente muy clara: no dormirse en las segundas partes. Los blancos llevan dos encuentros seguidos donde se duermen y convierten un partido sentenciado en un nido de incertidumbres. El Madrid ganó en el Martínez Valero gracias a un gol en los minutos añadidos de Espí (2-3), pero las sensaciones volvieron a ser muy malas a pocos días del derbi en el Metropolitano. El Madrid se salvó por la mínima y estuvo a punto de hacer un regalo al FC Barcelona.

La misma historia que ante el Rayo, pero incluso peor. El Madrid pudo marcar cuatro o cinco en el primer tiempo, pero en la segunda parte dejó que el Elche se metiera de lleno en el encuentro. De 0-2 a 2-2. A cuatro minutos de un descalabro enorme en Chamartín.

Una primera parte para sentenciar el duelo

En el inicio del encuentro parecía que el partido podía ser una sangría para los locales, que apostaron por una defensa muy alta. A los pocos minutos, Dituro cometió el primer pecado y regaló la pelota al Madrid. Güler buscó rápidamente a Vinicius, pero el brasileño perdonó inexplicablemente ante el portero. Una jugada que se repetiría otras veces durante los 90 minutos. De hecho, pocos minutos después, Mbappé encontró a Vini totalmente solo y la envió muy lejos de la portería con un remate de exterior muy pobre. Le sigue faltando el 'sharp' del que habla Mourinho en rueda de prensa.

El Madrid iba avisando, pero le faltaba acertar ante la portería. El primer tanto terminaría llegando entre una maravilla de Güler y una cantada más del portero argentino. El turco puso una falta directa a portería, la pelota golpeó el palo y Dituro se la terminó metiendo para dentro. El Madrid golpeaba y daba la sensación de que, cuando llegara el primero, llegarían el resto de tantos.

Pero 'solo' llegó uno más. Mbappé ante estos espacios es un jugador letal y empezó a aprovecharlos. De hecho, junto a Vinicius y Diomande, los blancos salían con una delantera extremadamente rápida. En una de estas contras al espacio, Valverde encontró a Diomande muy abierto y se la puso perfecta para que Mbappé empujara a gol.

A pesar de la felicidad del tanto, la tortuga ni pudo celebrar, ya que se llevó un tremendo golpe en el muslo con la rodilla de Dituro. Un golpe muy duro que hizo temblar al madridismo. Mbappé se retorció de dolor en el suelo, pero tras ser atendido por los doctores blancos pudo volver a entrar al terreno de juego.

En otra contra a campo abierta llegó el tercero. Por suerte para el Elche, la jugada estaba anulada por fuera de juego del francés. Unos centímetros que evitaron que el marcador estuviera 0-3 a la media parte.

Espí vuelve a salvar a Mourinho en una segunda parte horrible

La segunda parte recordó a los 45 últimos minutos del partido ante el Rayo Vallecano. Los blancos bajaron mucha la intensidad y el Elche empezó a crecer. Los ilicitanos llegaron con peligro a la portería de Courtois, pero sin ningún acierto a portería en los primeros minutos. El partido tenía un ambiente raro; el Madrid no sufría, pero estaba a un gol de que el encuentro se complicase mucho.

LaLiga: Elche - Real Madrid, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De tanto jugar con fuego, el Madrid se terminó quemando. El Elche terminó encontrando el gol en una jugada donde se volvieron a demostrar las carencias defensivas merengues. Un centro muy preciso de Cepeda que terminó con un buen gol de Osorio, dejándola a contrapie de Courtois. En la foto salen Huijsen y Cucurella, que dejaron rematar al delantero del Elche con total comodidad. Los vicios del pasado se repetían en el Martínez Valero.

Pocos minutos después, Fer Niño remataba dentro otra gran jugada de los locales y tras otro error grosero en la marca de Cucurella. Al Madrid se le ponía negro, pero en el descuento apareció el de los últimos encuentros.

Mourinho tiró la casa por la ventana y metió toda la carne en el asador. Terminó con Brahim de lateral y cinco jugadores arriba. El partido se rompió totalmente y pudo terminar de cualquier manera, pero, como casi siempre, le cayó de cara al Madrid. Bellingham pudo correr, el Elche no lo tiró al suelo y Mbappé se quedó solo ante el portero para asistir a Espí en el 91. El Madrid sigue jugando con fuego y se puede terminar quemando.