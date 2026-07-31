REAL MADRID
Espí ya se entrena a las órdenes de Mourinho
El último fichaje del Real Madrid se ha sumado a los entrenamientos en Valdebebas
José Mourinho ya cuenta con su último soldado: Carlos Espí. El delantero de 21 años se entrena por primera vez en Valdebebas, después de que el club blanco cerrara este jueves su fichaje por 25 millones de euros en una operación relámpago. El exjugador del Levante suplirá a Gonzalo García, rumbo al Fulham de Álvaro Arbeloa por 40 'kilos' a cambio del 70% de sus derechos.
El Real Madrid se ejercita esta mañana en la última sesión antes de emprender el viaje hasta Austria, donde jugará su tercer partido de la pretemporada contra la Fiorentina este sábado 1 de agosto a las 18 horas. Todavía se desconoce si Espí formará parte de la expedición, pues solo ha participado en un entrenamiento con sus nuevos compañeros.
El fichaje del ariete valenciano ha sido petición expresa de José Mourinho, que quería tener a sus órdenes a un delantero espigado, perfil Joselu, que pueda resolver partidos de revulsivo gracias a su presencia en el área rival, más con la salida de Gonzalo. El internacional sub-21 con la selección española es el quinto fichaje del verano madridista, tras los de Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva y Konaté. Sin embargo, es solo el segundo que se ha entrenado ya en la Ciudad Deportiva, además del neerlandés.
Hasta ahora, los últimos dos mundialistas que se han sumado al grupo son Rüdiger y Endrick, cuyo futuro en el Real Madrid se tambalea con la llegada del exdelantero del Levante, autor de 13 goles en 27 partidos con el club granota la temporada pasada. Los dos próximos en aterrizar en Madrid serán Vinicius Júnior, también con su futuro en el aire, pues acaba contrato en junio de 2027, y Bernardo Silva. Ambos cayeron en octavos de final de la Copa del Mundo, por lo que se incorporarán a los entrenamientos a inicios de la próxima semana.
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