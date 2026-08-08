Espí se estrena en un Madrid con las defensas bajas

Un Madrid de distintas velocidades ganó por la mínima al Ferencváros en su segundo amistoso oficial. Mario Rivas adelantó a los blancos y Espí se estrenó como goleador. El cuadro húngaro recortó distancias por medio de Kodro al aprovechar un fallo defensivo que hizo prolongar a Mourinho la pausa de hidratación.

Ferencvaros - Real Madrid Partido Amistoso Ferencvaros 1 2 Real Madrid Alineaciones Ferencvaros Dibusz (Varga, 46'); Osvath (Zachariassen, 46') (Sevikyan, 80'), Zohoré (Lakatos, 79'), Gómez (Raemaekers, 46'), Cadu (O'Dowda, 46'); Rommens (A. Nagy, 46'), Kanichowsky (Nagy, 46'); Cirkovic (Bamidele, 46') (Szabo, 79'), Arzani (Corbu, 46') (Keita, 70'), Varga (Levi, 46') (Bagi, 80'); Joseph (Kodro, 46') (Lisztes, 70'). Real Madrid Lunin; Dumfries (Trent, 46'), Joan Martínez (Rüdiger, 46'), Rivas (Huijsen, 46'), Carreras (Fati, 83'); Valverde (Lacosta, 86'), Camavinga (Espí, 46'); Brahim (Bernardo, 46'), Arda Güler, Ciria (Vinicius, 46'); y Endrick (Cestero, 64').

Los partidos de pretemporada permiten conocer la situación de cada jugador. Los intocables, como Vinicius, esperan su oportunidad en el banquillo mientras ven cómo Endrick o Camavinga se juegan el puesto. Los canteranos, como Alexis Ciria o Mario Rivas, disfrutan de sus minutos con el primer equipo.

De un pase del primero, extremo; y un remate del segundo, central; nació el 0-1 en Budapest. Fue la culminación de una parte inicial de dominio posicional del Real Madrid y presión alta, dos rasgos que Mourinho quiere implantar con independencia de quién esté sobre el campo.

Todo el partido para Güler

La novedad en el once titular fue Brahim, otro de los jugadores que ha visto alterado su rol con la llegada de Diomande. Con la resaca emocional del giro de Rodri todavía presente, Güler volvió a asumir la batuta. El turco trató de desenredar la maraña defensiva de un equipo que ya acumulaba varios partidos oficiales.

El Ferencváros encontró sus ocasiones gracias a las imprecisiones de Carreras y Dumfries, que cometió un penalti claro por mano. Quien más frustración acumuló fue Endrick, cuyos fallos agrandaron la sombra de una segunda cesión que el brasileño no desea.

Le enseñó el camino Espí, una de las novedades en el segundo acto. En uno de los primeros balones que tocó la llevó adentro tras una jugada en pocos toques donde asistió Valverde. Como ocurrió con la Fiorentina, el Madrid no pudo dejar a cero la portería. Kodro retrató a la pareja Huijsen-Rüdiger.

El gol del hijo del mítico Meho hizo saltar del banquillo a Mourinho, a quien no le gustan las desatenciones ni en pretemporada. Debutó Bernardo Silva en la base de la jugada de un Real Madrid al que un Ferencváros más próximo al que compite en Europa League arrastró a un ida y vuelta.

Noticias relacionadas

Con Vinicius y otros retornados faltos de ritmo, Güler trató de poner orden. Junto con Lunin, el único que completó el partido. Mourinho confía en él como su hombre multiusos. El luso aprovechó los últimos minutos para armar un nuevo partido, con el protagonismo de canteranos ante un Ferencváros que usó a casi toda su plantilla en busca de un empate que no llegó.