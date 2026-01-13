Esperpento Endrick: el Madrid puso una cláusula para revocar su cesión en enero

Parece ya evidente que la planificación y las últimas decisiones del Madrid han sido un auténtico esperpento. El club blanco incluyó una cláusula de revocación de la cesión de Endrick al Olympique de Lyon que podría activar hasta el próximo 20 de enero y la decisión final la tomará el nuevo técnico, Álvaro Arbeloa, aunque todo indica a que el brasileño seguirá en Francia. Endrick no contaba para nada para Xabi Alonso y fue uno de los motivos de tiranteces con su club que acabó desenvocando en su cese. Endrick debutó con gol en el Olympique y el Madrid está satisfecho con su primera titularidad por lo que es muy complicado que haya marcha atrás a pesar de que en el Madrid de Florentino ya puede pasar de todo.

El periodista Fabrizio Romano reveló que el Madrid incluyó de forma sorprendente esta cláusula por si el brasileño no se adaptaba o por si tomaban medidas drásticas en el banquillo como así ha sido. Xabi Alonso ya dejó claro al llegar al banquillo que Endrick era prescindible para él, algo que no gustó nada en la cúpula blanca ya que se depreciaba un activo por el que ya se han pagado cerca de 60 millones de euros. No le dio prácticamente oportunidades y el club, junto al futbolista, optaron por buscarse la vida en este mercado para tener protagonismo. Endrick tuvo numerosas ofertas pero finalmente se decidió por el Lyon.

El episodio Endrick es solo uno de los desencuentros deportivos que ha tenido Xabi Alonso con la cúpula blanca. El principal ha sido la gestión de sus estrellas, con el evidente descontento de Vinicius o el capitán Fede Valverde, o la preparación física, pero el tema Endrick escocía. De hecho, Carlo Ancelotti también tuvo problemas con Florentino y sus asesores deportivos por la gestión de minutos de Arda Güler, un futbolista que Xabi Alonso sí iba utilizando hasta que le ha postergado a la suplencia por falta de competitividad.

Endrick debutó con el Olympique de Lyon en la Copa de forma existosa. La idea del Madrid, salvo sorpresa mayúscula, es que el brasileño coja ritmo y vaya adaptándose más al fútbol europeo en la liga francesa para llegar ya a al mes de junio y formar parte del nuevo proyecto deportivo. El resurgir de Rodrygo y la irrupción del canterano Gonzalo en las últimas semanas le cierra prácticamente la puerta aunque es un futbolista muy del gusto de Arbeloa...y de la cúpula deportiva del Madrid.

El plan del Madrid es realizar un seguimiento exhaustivo de Endrick en los próximos meses. Preocupaba su estado físico, al igual que con otros futbolistas de la plantilla, y tienen claro que en el momento que esté en plenitud, se trata de un delantero que puede ser muy útil en el equipo blanco. Queda una semana para revocar su cesión, pero hay tranquilidad en su entorno y en el Olympique de Lyon a pesar de la abrupta salida de Xabi Alonso.