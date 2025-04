"Espero que respeten a Ancelotti y no le echen"

Capello sigue concediendo diversas entrevistas aprovechando su estancia en Madrid con motivo de los premios Laureus. En esta ocasión, fue en el programa 'Fútbol es fútbol', de Telemadrid, donde se atrevió a pronosticar quién será el próximo campeón de la liga española. A pesar de su pasado madridista, donde llegó a dirigir al Real Madrid en dos etapas, el italiano no cree que el conjunto de su compatriota Carlo Ancelotti esté en condiciones de protagonizar una remontada en la recta final de la temporada.

Capello no solo tiene claro quién ganará la Liga 2024-25 sino que justifica su elección final. "Viendo cómo están los equipos, creo que el Barcelona será el campeón de la liga porque es un equipo con mucha capacidad ofensiva, meten muchos goles".

Además de los reconocidos méritos futbolísticos del equipo de Hansi Flick, Capello también apuntó que el Barça cuenta con un factor añadido y que fue clave en la victoria ante el Celta. "Además, el Barça contó con la suerte de su lado después que le pitaron un penalti en el minuto 98. Pero ya sabemos que para ganar siempre necesitas un poco de suerte", apuntó.

Siguiendo en clave Barça, Capello reiteró algo que ya ha advertido estos últimos días: el Inter tiene recursos más que suficientes para eliminar al Barça en las semifinales de la Champions League. "El Inter es un equipo que sabe sufrir y ser paciente. Cuando tiene la oportunidad de recuperar una pelota, sabe salir con futbolistas de calidad y llegar arriba con muchos jugadores. Sin duda, la eliminatoria entre el Inter y el Barça serán dos partidos muy interesantes".

Respeto para Ancelotti

Fabio Capello también fue cuestionado sobre la actualidad que rodea al Real Madrid. No cabe duda que la eliminación de la Champions y el pobre juego que ha ofrecido el equipo pesa en un ambiente que no cesa de adelantar fichajes en el campo y en el banquillo de cara a la próxima temporada.

El análisis de Capello tampoco ofrece lugar a dudas sobre el estado futbolístico y anímico del equipo. "El Madrid sufre, Carlo, el presidente y la afición también sufren. La eliminación contra el Arsenal fue un partido extraño, con un Madrid que no lo vi jugar normal, no vi su garra habitual. Eso no quiere decir que el Arsenal se vio que hizo un buen partido".

El veterano técnico italiano, reconvertido en analista televisivo, salió en defensa de su amigo Carlo Ancelotti, al que justificó por la imposibilidad de resolver todos los problemas que rodean al equipo. "Carlo no puede resolver todos los problemas del Madrid, aunque sea el entrenador más ganador del mundo. Por ejemplo, este año ha sufrido muchas lesiones y ha tenido que construir una defensa nueva cada partido. También, con la salida de Kroos, se ha quedado sin un claro director de orquesta".

Fabio incidió en el gran quebradero de cabeza del Real Madrid de Ancelotti. "Falla el corazón del equipo, se nota mucho de menos a Kroos. Con él nacían las jugadas y era el filtro decisivo para organizar la defensa".

En medio de la avalancha de rumores sobre el nuevo inquilino del banquillo del Real Madrid, Capello quiso enviar un mensaje directo a Florentino Pérez. "Espero que no echen a Ancelotti. Me gustaría que le mostraran el mismo respeto que tiene él hacia el Real Madrid".

Tras la apurada victoria del Real Madrid frente al Athletic, no cabe duda que Ancelotti puede respirar un poco más tranquilo.