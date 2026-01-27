Arshavin: "Espero que Arbeloa fracase"

Andrei Arshavin siempre deja titulares. El controvertido exfutbolista ruso y reconocido aficionado del Barça ha valorado la llegada de Álvaro Arbeloa, con el que se midió en la Premier, al banquillo del Real Madrid. "Como aficionado del Barcelona, espero que Arbeloa fracase", explicó el exjugador de Zenit o Arsenal.

Arshavin, que hace unos meses entró a la tienda del club blanco con la camiseta del FC Barcelona, no entiende cómo los azulgranas solo lideran LaLiga por un punto de ventaja, aunque no ve al salmantino con capacidad para revertir la situación. "Me sorprende que el Barcelona solo les lleve un punto de diferencia en la tabla. El Real Madrid lo estaba haciendo tan mal que su clasificación me parecía diferente. Pero creo que Arbeloa sigue en una situación complicada", apuntó el ruso en 'Match TV', donde ejerce de comentarista.

"La clave es conectar con los jugadores"

Asimismo, Arshavin ha aconsejado al actual entrenador del Real Madrid a tejer una relación con los futbolistas, no tanto construir un sistema como intentó el tolosarra. "La clave es conectar con los jugadores, no idear estrategias. Xabi Alonso no lo logró", mencionó el exjugador de 44 años.

Aunque el debut de Arbeloa como entrenador del primer equipo fue decepcionante, con eliminación en la Copa del Rey incluída, las sensaciones han ido mejorando con el transcurso de los partidos. Ante el Mónaco se vio un equipo comprometido, con ganas de reconducir la dinámica, percepción que se mantuvo en el duelo contra el Villarreal, en el que los blancos, incluso, se situaron líderes provisionales hasta la victoria del Barça frente al Real Oviedo.