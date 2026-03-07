Pablo Gelber, especialista en cirugía de rodilla: "Si Mbappé termina operándose del cruzado posterior, volver al mismo nivel es mucho más difícil"

La lesión de Kylian Mbappé sigue rodeada de incógnitas médicas y deportivas. El parte oficial habla de un esguince en la rodilla izquierda, pero ese término, en el caso de la rodilla, es demasiado amplio para entender realmente la gravedad del problema.

El doctor Pablo Gelber, especialista en cirugía de rodilla y uno de los referentes internacionales en lesiones de ligamentos, lo explica con claridad. “Cuando dicen esguince de rodilla es como decir ‘me duele la cabeza’. Puede ser desde algo mínimo hasta algo serio. Es un término muy genérico que se usa muchas veces para poner un diagnóstico y que toda la parte mediática deje de preguntar”, señala.

El doctor Pablo Gelber, especialista en cirugía de rodilla / Doctoralia

La diferencia respecto a otras articulaciones es clave. “En el tobillo, el 90% de los esguinces son prácticamente lo mismo. En la rodilla es imposible. Puede ser desde un pequeño gesto hasta una lesión importante”, añade. Esa falta de concreción es lo que complica cualquier valoración externa. En función del grado de daño, el tratamiento puede variar de forma significativa. “Si se confirma lo que algunos medios dicen que tiene, no queda claro qué hay que hacer. Depende mucho del grado de la lesión. Puede ser mínimo, intermedio o máximo, y en los casos intermedios es donde aparecen las decisiones difíciles”.

Evitar el quirófano

El principal dilema médico en este tipo de lesiones es decidir si la rodilla debe operarse o tratarse de forma conservadora. “Es un terreno pantanoso. He operado casos así en deportistas profesionales y también los he tratado sin cirugía”, explica Gelber.

El especialista apunta a un factor decisivo: la calidad final de la rodilla. “Si lo operas, muchas veces no queda tan bien como cuando operas un cruzado anterior. Pero si no lo operas, la rodilla tampoco queda exactamente igual. A la exploración suele quedar un poco cedida”.

Kylian Mbappe nota su molestia en la rodilla en el partido contra el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por eso, cuando no hay garantías claras, la tendencia suele ser conservadora. “Cuando no tienes claro que la cirugía vaya a dejar una rodilla perfecta, intentas lo que sea para no operar. Porque una vez que operas, ya está hecho”. El peso de esa decisión es enorme en el deporte de élite. “Si eres cirujano y sabes que el resultado no va a ser perfecto, imagínate. Quedas retratado para toda la vida: el que operó o el que jubiló a tal jugador”.

Una lesión que arrastra desde diciembre

El problema de Mbappé no es reciente. La dolencia se remonta a un golpe sufrido en diciembre y desde entonces el delantero ha alternado periodos de descanso con regresos al equipo.

Eso, según Gelber, no implica necesariamente que se haya cometido un error. “Es difícil hablar sin examinar al paciente. Hay pequeños esguinces en los que el deportista dice que se siente bien”. La diferencia física entre un futbolista de élite y cualquier otra persona también juega un papel. “Un deportista profesional tiene una capacidad de absorción de golpes que no tenemos nosotros. La potencia muscular que tienen compensa muchas cosas”.

Mbappé se perderá los próximos partidos / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

Además, el contexto competitivo influye. “Una cosa es probar en entrenamiento y otra la exigencia de un partido. Pero si le vieron para jugar, le vieron para jugar. Hoy en día, en clubes como el Madrid o el Barça, se cuidan muchísimo estos detalles”. Aun así, Gelber reconoce que el propio comportamiento del jugador sobre el campo puede revelar que la rodilla no está al cien por cien. “Muchas veces se nota que el jugador se reserva. Chuta más rápido o cambia su forma de jugar”.

El riesgo de la cirugía

El escenario que más preocupa al Real Madrid sería que la lesión obligara finalmente a pasar por quirófano. “Si se opera de un ligamento, no hay ninguna operación que permita volver para jugar un Mundial en pocos meses. Se perdería la temporada mínimo”, advierte. Los tiempos de recuperación en este tipo de intervenciones son largos. “Por lo general las operaciones de ligamentos tardan seis, ocho o diez meses. Más cerca de diez que de ocho”.

Por eso el tratamiento conservador suele ser la primera opción. “Seguramente estarán intentando con ortobiología, tratamientos biológicos como el plasma rico en plaquetas. Se intenta evitar el quirófano o acelerar la recuperación”. Estas terapias, sin embargo, también requieren tiempo. “Los tratamientos biológicos tardan dos o tres meses en hacer efecto”.

La gran duda: el cruzado posterior

En los últimos días la Cadena SER informó que tenía el ligamento posterior al límite, lo que implica un riesgo mayor, ya que es una lesión menos habitual pero también más compleja de manejar. “Si es el cruzado posterior, es una decisión muy difícil”, reconoce Gelber.

Kylian Mbappé celebra su gol de penalti contra el Levante con su entrenador Álvaro Arbeloa / EFE/ Javier Lizón

La mayoría de estos casos se tratan sin cirugía, pero no siempre es posible. “Depende del grado de inestabilidad y de las molestias. Muchas veces está asociado a otras lesiones, como menisco u otros ligamentos”. Si finalmente se optara por operar, el pronóstico deportivo sería más incierto. “Si termina en cirugía, es complicado. No es una buena noticia”.

El motivo es que la recuperación no solo implica volver a jugar: “Una cosa es el retorno deportivo y otra el retorno al mismo nivel. Retornar al deporte es lo normal. Pero volver exactamente al mismo nivel significa jugar los mismos minutos, marcar los mismos goles y no tener problemas musculares”. Y ahí está el verdadero desafío. “Volver a jugar es relativamente común. Volver exactamente al mismo nivel es mucho más difícil”.

Rodrygo y una lesión más 'habitual'

Mientras la situación de Mbappé sigue generando dudas, el caso de Rodrygo presenta un diagnóstico mucho más claro: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. Una lesión mucho más conocida en el fútbol. “La rotura del cruzado anterior es bastante frecuente”, explica Gelber.

Las estadísticas de recuperación son relativamente positivas. “El retorno al deporte está entre el 95% y el 98%. Volver al mismo nivel en deportistas está alrededor del 80%”. Sin embargo, el detalle del menisco puede condicionar el pronóstico. “Lo que condiciona más es el menisco. El menisco lateral es más complicado”. La razón es biomecánica. “Los meniscos son el amortiguador de la rodilla”, concluye Gerbel, que no cree que el estado del césped del Bernabéu tenga "incidencia en la cantidad de lesiones".