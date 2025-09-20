El Espanyol sueña en grande

Quien le iba a decir a la afición perica que visitaría el Santiago Bernabéu con la posibilidad de quitarle el liderato al Real Madrid en la quinta jornada de Liga. El inesperado arranque de temporada de los de Manolo González provoca un estado de felicidad que incentiva incluso ante un rival que cuenta sus partidos por victorias, cinco de cinco. Un Madrid con mucho margen de mejora visto lo que le cuesta ganar.

Hermanados

El Espanyol ha irrumpido con fuerza, con carácter sin sentirse inferior a nadie. Llega con la autoestima por las nubes tras tumbar al Mallorca (3-2), jugando con uno menos, algo que no intimida al Real Madrid, que ha duplicado esa experiencia en sus dos últimos partidos ante la Real Sociedad (1-2) y el Olympique (2-1) en la Champions.

Dos equipos que han demostrado ser capaces de sobrevivir al límite, que no se arrugan y miran al rival los ojos. Ambos pierden un jugador importante en sus esquemas, Huijsen y Pere Milla. El ancla defensivo del Madrid y el alborotador inesperado del ataque y Pichichi del equipo perico.

Uno por otro dejarán hueco a Alaba o Asencio y a Edu Expósito como posibles sustitutos. Xabi también recupera a Bellingham, Camavinga y Endrick, aunque no se les espera de inicio. Son baja Rudiger, Alexander Arnold y Mendy. Manolo González recupera a Javi Hernández mientras que Edu Expósito ha dejado atrás sus molestias en uno de sus gemelos.

Vuelve Vinícius

El técnico perico hará pocos cambios respecto al equipo que viene utilizando. El buen funcionamiento avala la apuesta, salvo que decida variar algo para resistir las embestidas blancas. “Vamos a competirles a muerte”, promete, sabe que deben cuidar el balón y ser certeros arriba.

Xabi Alonso hará varias rotaciones. Por un lado, obligado por la sanción de Huijsen y la lesión de Trent, y por el otro, para dar algún descanso a Carreras y o Güler, titulares fijos hasta ahora. Vinicius volverá a la banda izquierda. Fran García apunta a guardar la espalda al brasileño en sustitución de Carreras.

Debe decidir quién sustituye a Huijsen con tres opciones: Asencio, Alaba o Tchouameni, aunque si pone al francés deberá buscarle relevo en la medular con Ceballos al frente. La otra duda es si mantendrá a Mastantuono en la derecha o volverá a recurrir a Brahim.

Cristóbal Colón

“Para ganar tenemos que hacer el partido perfecto, hacerlo todo bien y correr como animales”, afirma Manolo González, que aparca las euforias y no quiere saber nada de ese dato que dice que el Espanyol no gana en el Bernabéu desde hace 29 años: “La historia la hizo Cristóbal Colón”.

Xabi cuenta sus partidos por victorias, pero su apuesta se cimenta principalmente en las paradas de Courtois y los goles de Mbappé. Hoy tendrá enfrente a un rival crecido, que tampoco conoce la derrota y que llega con el aliciente de quitarle el liderato.