Espanyol - Real Madrid ayer: última hora, polémica y reacciones, en directo

"Yo no había visto esto en la historia del Real Madrid"

Roberto Gómez, en 'La Tribu A Diario' de Radio MARCA: "Me ha decepcionado mucho Arbeloa. Ha conseguido un récord: tener enfadado a un 90% de la plantilla. Carvajal, Carreras, Ceballos... Yo no había visto esto en la historia del Real Madrid. No sé si es un problema de autoridad o del trato del entrenador (...) Lo mismo tiene razón y es una plantilla acomodada, pero me parece que no es el caso y se lo tiene que hacer mirar".