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OÍDO EN LAS RADIOS
Espanyol - Real Madrid ayer: última hora, polémica y reacciones, en directo
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"No habrá pasillo del Real Madrid al FC Barcelona"
David Sánchez en 'La Tribu A Diario' de Radio MARCA: "No habrá pasillo porque el Espanyol perdió contra el Real Madrid. Se pospone una semana el alerón".
"El Madrid parece estar solo en Vinicius porque en Mbappé no ha entrado"
Raúl Varela en Radio MARCA: "Vinicius se mojó en CornePrat. El Madrid parece estar solo en Vinicius porque en Kylian no ha entrado, y parece que no entrará".
"Yo no había visto esto en la historia del Real Madrid"
Roberto Gómez, en 'La Tribu A Diario' de Radio MARCA: "Me ha decepcionado mucho Arbeloa. Ha conseguido un récord: tener enfadado a un 90% de la plantilla. Carvajal, Carreras, Ceballos... Yo no había visto esto en la historia del Real Madrid. No sé si es un problema de autoridad o del trato del entrenador (...) Lo mismo tiene razón y es una plantilla acomodada, pero me parece que no es el caso y se lo tiene que hacer mirar".
Victoria del Real Madrid
¡Buenos días! Empezamos con un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el club blanco ganó 0-2 al Espanyol en el RCDE Stadium y frenó la posible coronación del Barça como campeón de La Liga.
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