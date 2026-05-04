Espanyol - Real Madrid ayer: última hora, polémica y reacciones, en directo

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Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Andrea Riera

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