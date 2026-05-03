Espanyol-Real Madrid, aspirantes a salir de la crisis

El Espanyol vive sin vivir en sí. Sin triunfos en 2026, ha ido bajando escalones en la tabla hasta mirar atemorizado a los ojos del miedo que provoca el descenso. Cuatro meses erráticos que lo cuestionan todo, empezando por Manolo González, que vive su peor momento desde que se hizo cargo del equipo perico. Necesita tres puntos para agarrarse a la permanencia y afrontar en paz las cuatro últimas jornadas. Recibe a un rival temible, pero este Real Madrid intimida más por el apellido que por el juego.

Depresión

La principal preocupación de los blancos es huir de hacer el pasillo al Barça en el Nou Camp la próxima jornada. Para eso ha quedado el Madrid esta temporada. Para eso y para ser punto de arranque de equipos como el Mallorca, Getafe o Celta, que salieron reforzados con victorias para dejar a los blancos sin Liga. El Espanyol tiene ese patrón al que agarrarse: ganar es posible ante un rival a la deriva.

Si Manolo González está cuestionado, Arbeloa ya no. Al salmantino le quedan cinco partidos en el banquillo y adiós. Un panorama que limita su liderazgo con jugadores preocupados en cuidar las piernas para llegar sanos al Mundial. A eso se añade refriegas de vestuario, aunque para amortiguar esos malos rollitos no viajarán Ceballos o Mbappé, los dos últimos expedientes conflictivos abiertos en Valdebebas.

Manolo González dando instrucciones en la banda / Europa Press

El Espanyol encadena 16 partidos sin ganar sumando 6 puntos de 48. Eso le deja a cinco del descenso, que pueden ser menos en caso de no ganar su partido ante los merengues (21:00 horas). Datos que provocan con razón la congoja perica. Y todo en un año que arrancó a lo grande, incluso se jugó el liderato con el Madrid en la quinta jornada. Pero esto no es cómo empieza, sino cómo acaba, y los dos, blanquiazules y blancos, llegan deprimidos por tanta desazón.

42 puntos

El Madrid también llega desmotivado. Le han sobrado estos últimos cinco partidos de Liga, en los que solo se juegan retrasar el alirón del Barça. No hay peor humillación que acabar así. Arbeloa empieza a ser historia antes de su despedida, algo también inédito en un equipo como el Real Madrid. No ha conseguido meter en cintura colectiva a los jugadores, solo lo consiguió cuando Mbappé estuvo lesionado. Ahí arrancó un compromiso colectivo que se fue por el desagüe con el regreso del francés.

Arbeloa en la banda / EFE

Manolo González debe hilar fino para cerrar lo antes posible esa herida abierta en los últimos meses que cuestionan su trabajo. Tiene cinco partidos para sumar tres puntos y asegurarse los 42 que virtualmente evitan el descenso -aunque podrían ser más-. Y si es contra el Madrid, más tranquilidad.

Espíritu

Puado sigue lesionado y Pol Lozano, sancionado. Tiene que decidir quién acompaña a Urko González y Edu Expósito en el centro del campo: Pickel o Terrats, o ir a por todas sustituyéndolo con un cuarto delantero. Salvo sorpresa, el resto del once será el habitual, con la duda de Roberto o Kike García arriba y la lesión de última hora de Cyril Ngonge, que le abre la puerta a Pere Milla o Antoniu Roca.

A Arbeloa se le cae Carvajal, el último en lesionarse, que se suma a Mbappé, Militao, Courtois, Rodrygo y Güler. Seis bajas importantes que abren la puerta de nuevo a un canterano, Thiago o Gonzalo. El elegido completaría el once del salmantino. Sin el francés arriba, el Madrid ha demostrado un espíritu más colectivo y por ahí pasan las posibilidades de alargar la agonía perica.