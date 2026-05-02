Espanyol - Real Madrid: alineaciones probables para el partido de Liga

El Espanyol - Real Madrid será una final para los dos conjuntos. Los locales siguen sin ganar en todo el 2026, algo que les ha metido en un problema inesperado. Una derrota ante los blancos implicaría tener que los pericos estarían directamente inmersos en la lucha por el descenso, algo totalmente inpensable hace unos meses. Mientras que los blancos siguen apurando sus pocas opciones de remontar la diferencia de puntos ante el FC Barcelona.

Un partido con mucho en juego que puede ser clave para el título y el descenso. El Real Madrid llegará con muchas bajas en un final de temporada muy accidentado. Arbeloa no podrá contar con hasta siete futbolistas para el encuentro en el RCDE Stadium: Carvajal, Ceballos, Courtois, Militao, Güler, Mbappé y Rodrygo.

Arbeloa en la banda / EFE

A pesar de las bajas, los merengues tienen fondo de armario para complicarle la vida al Espanyol. Vinicius será la gran referencia sin Mbappé y se espera que sea Gonzalo quien acompañe al brasileño en el ataque. Mientras que en el centro del campo la gran duda será entre Brahim o Camavinga, en SPORT apostamos por la titularidad del francés.

En defensa el Madrid perdió a Carvajal y Militao en las últimas semanas, los dos se perderán lo que resta de temporada. Rüdiger sustituirá al brasileño y Trent al español, en izquierda Carreras podría recuperar la titularidad.

El Espanyol tenía dos bajas confirmadas para el duelo. La roja directa de Pol Lozano la semana pasada ante el Levante le hará perderse el encuentro ante el Madrid, mientras que Puado sigue lesionado de la rodilla. La mala noticia para los de Manolo llegó el sábado, cuando Ngonge sufrió una contusión en la rodilla izquierda.

Alineaciones probables del Espanyol - Real Madrid

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Expósito, Terrats; Dolan, Roberto y Pere Milla.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Brahim; Gonzalo y Vinicius.