El español que 'descubrió' a Bellingham...

Andrés Manzano lo descubrió con 15 años en el Sub 23 del Birmingham y presionó para subirlo al primer equipo Al primer fichaje del Real Madrid, le vio un talento natural y le comparó con Andrés Iniesta

Jude Bellingham, nuevo jugador del Real Madrid, fue una de las explosiones de la pasada Liga de Campeones y, de ahí, su aterrizaje en LaLiga española.

Lo que ahora es un descubrimiento para muchos, para otros lo fue hace tres años. Fue precisamente Andrés Manzano, alma mater del Cornellà y asesor deportivo del Birmingham (Championship), cuando en abril de 2018 llegó a la ciudad inglesa y lo primero que hizo fue ir a ver partidos del fútbol base del club. Recuerda que era un día lluvioso, como muchos tantos, y estaba debajo del paraguas junto al coordinador de cantera viendo un partido del Sub 23 contra un equipo amateur, de jugadores ya formados.

Transcurridos diez minutos, Manzano le preguntó a su colaborador por la edad del ‘7’, dorsal que llevaba Bellingham en ese partido. “Es del 2003”, le respondió. Manzano se quedó dudando. “¿Lo habré entendido mal?”. Pero calló y le empezó a dar vueltas a la cabeza. Si era del 2003 eso quería decir que era cadete, que tenía 15 años y estaba jugando contra rivales que podía doblarle la edad. “Tenía una relación con la pelota especial, y un control de partido que asustaba”, recuerda Manzano.

Bellingham marcó contra el City | EFE

Pero aún no le encajaba lo de la edad. Como Guardiola, pensaba que le engañaban. En un córner, Bellingham se acercó a la banda donde estaba Manzano y éste se fijó en la edad del chico. Parecía muy joven y entonces aprovechó la oportunidad para insistir a su colaborador. “¿Has dicho del 2003?”. La respuesta fue clara: “Sí. Sí. Este chico es el capitán de la Sub’16 de Inglaterra”. Manzano, acostumbradísimo a diferenciar el talento, no se podía creer que tenía ante sus ojos. “Una maravilla de chico. Tenía una madurez en el juego impresionante. Fuera de lo común”.

Acabó el partido y Manzano se fue directo al despacho del director general del club para preguntarle por la situación contractual porque a los 15 años el riesgo de poder irse gratis era muy alto. Entonces se enteró que el Borussia Dortmud ya le rondaba. Y, pasional como es, Manzano insistió hasta la saciedad para que ese chico tuviera un contrato profesional, para que el club no le dejara escapar y para que tuviera un sitio en el primer equipo. “Yo he visto muchos jugadores de esta edad y solo recordaba algo parecido con Iniesta o Messi. Recuerdo que les dije al Birmingham que tenían a un Iniesta entre manos, a un futuro Balón de oro, y que tenían que protegerlo, no dejarlo escapar y abrir les las puertas del futuro de par en par”. Eso era el marzo. En la siguiente temporada, la 2019-20, Bellingham hizo la pretemporada en Portugal con el primer equipo del Birmingham, entonces entrenado por el catalán Pep Clotet. Y Bellingham se lo ganó hasta el punto que esa temporada acabó jugando 41 partidos…. ¡teniendo 16 años! Su estreno, además, fue para recordar porque en el debut como profesional marcó el gol de la victoria en los instantes finales del partido. En definitiva, estaba tocado por una varita mágica.

Bellingham celebra con haaland el gol contra el City | EFE

Estuvo una temporada en el primer equipo de Birmingham porque el Borussia volvió y ahora ya con dinero por delante. También estaba la Juventus y el United pero el Borussia hizo la mejor oferta: 30 millones, el traspaso más caro de la historia del fútbol en un jugador de esta edad. Y así es como Andrés Manzano ayudó al club inglés. A Bellingham no lo descubrió Manzano pero él fue quien le dio el espaldarazo definitivo para entrar en el profesionalismo, donde ahora enamora a Pep Guardiola.