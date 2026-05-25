España viajará al Mundial sin ningún representante del conjunto blanco

Este fin de semana el Real Madrid puso punto y final a un curso para el olvido; una temporada amarga de la que apenas se pueden sacar cosas positivas. Pese a ello, en clave de la selección española, hoy tocaba recoger las notas de final de curso en el Espacio Movistar, donde se han dado a conocer a todo el país los 26 elegidos y la consecuencia ha sido la siguiente: no habrá ningún jugador del Real Madrid CF en la lista definitiva para el Mundial.

La lista de España para el Mundial / Selección española

El nombre que más cerca estuvo de entrar fue el de Dean Huijsen, considerado durante semanas como el madridista con más opciones de colarse en la convocatoria de Luis de la Fuente. Sin embargo, finalmente tampoco ha sido incluido en la lista definitiva, confirmando el duro varapalo para el conjunto blanco.

La decisión de la Real Federación Española de Fútbol no ha sido un caso aislado. El pobre rendimiento del Real Madrid CF esta temporada también ha tenido consecuencias a nivel internacional y otras grandes selecciones europeas han tomado decisiones similares. Francia, por ejemplo, ha dejado fuera a Eduardo Camavinga, mientras que Inglaterra tampoco ha contado con Trent Alexander-Arnold, dos futbolistas que hace apenas un año parecían indiscutibles en sus respectivos combinados nacionales.

En esa misma línea, el caso de Dani Carvajal es especialmente simbólico. El lateral, líder fundamental de la Selección en la última Eurocopa, ni siquiera ha entrado en la prelista de la convocatoria debido a la falta de minutos a lo largo de la temporada, una situación que ha impedido al seleccionador evaluar con precisión su estado competitivo. La única nota positiva del curso para el “pitbull de Leganés” ha llegado en el plano emocional, con su despedida del Santiago Bernabéu entre lágrimas y con el estadio completamente entregado a una de las grandes leyendas del club.

Carvajal, pasillo y lágrimas en su despedida: “Con mi salida ponemos fin a una era” / real madrid

LOS OTROS DOS 'DESCARTES'

Junto a Carvajal, los otros nombres vinculados al Real Madrid CF en la prelista de la Real Federación Española de Fútbol han sido los de Fran García y Gonzalo García. Pese a figurar en esa lista previa, ninguno de los dos aparecía en las predicciones más habituales de la prensa especializada para acabar entrando en la convocatoria definitiva, quedándose finalmente fuera de los 26 elegidos.

Gonzalo García celebra su gol contra el Athletic Club / Europa Press

Sus temporadas, en líneas generales, no han sido negativas a nivel individual, especialmente en el caso del delantero, que ha firmado goles importantes a lo largo del curso. Sin embargo, ese rendimiento no ha terminado de ser suficiente para consolidarse como opción clara desde el inicio, en un contexto de máxima competencia y con un cierre de temporada marcado por las dudas colectivas del equipo blanco.

Este hecho refuerza una tendencia poco habitual en la historia reciente de la Selección española. La selección ha estado tradicionalmente representada por varios futbolistas del Real Madrid CF, jugadores considerados de primer nivel y piezas habituales en los grandes torneos internacionales. Sin embargo, en esta ocasión ese peso específico no se ha mantenido y el criterio deportivo de la temporada ha marcado la diferencia.

El resultado es claro: España viajará a Norteamérica con cero representantes del conjunto blanco, un dato histórico que resume el cambio de ciclo y el impacto directo del rendimiento colectivo del equipo madridista en la configuración de la convocatoria definitiva. Un caso prácticamente irreconocible en la historia reciente de la selección española, que afrontará el Mundial sin ningún jugador del Real Madrid CF en sus filas.