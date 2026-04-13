CHAMPIONS LEAGUE
El esloveno Slavko Vinčić arbitrará el Bayern Múnich-Real Madrid
El conjunto blanco buscará la remontada en el Allianz Arena tras la derrota sufrida en el Bernabéu en el partido de ida. El Bayern solo ha ganado dos de 5 partidos con él como colegiado
EFE
El árbitro esloveno Slavko Vinčić dirigirá el próximo miércoles el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Bayern Múnich-Real Madrid (21.00h.), en el que el neeerlandés Pol van Boekel estará al frente del VAR.
El equipo arbitral en el Múnich Arena lo completarán los eslovenos Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes y Tomaž Klančnik como cuarto árbitro, junto al neerlandés Dennis Higler como ayudante del VAR, según confirmó la UEFA.
Nacido en Maribor hace 46 años e internacional desde 2010, Slavko Vinčić es uno de los árbitros seleccionados por la FIFA para el próximo Mundial y también participó el año pasado en el Mundial de Clubes. Hasta la fecha ha arbitrado cuatro veces al conjunto blanco, con el resultado de tres victorias y una derrota.
La primera vez fue en la final de la temporada 2023-2024 en la que el Real Madrid conquistó su último título, el decimoquinto, frente al Borussia Dortmund (0-2) y la campaña siguiente lo arbitró en la cuarta jornada de la fase de grupos en el Santiago Bernabéu, donde perdió ante el Milan (1-3).
Esta campaña le ha pitado dos veces, en la tercera jornada de la fase de grupos ante el Juventus (1-0) y en la vuelta de dieciseisavos de final también en el Bernabéu contra el Benfica (2-1). Con el Bayern Múnich ha coincidido en cinco partidos, dos de ellos resueltos con victoria del equipo alemán, otros dos con empate y uno con derrota.
Su primer encuentro fue en la vuelta de los cuartos de final de la temporada 2021-2022 en su estadio contra el Villarreal (1-1); el siguiente en la vuelta de los octavos de final de la campaña 2023-2024 con victoria sobre el Lazio (3-0) y posteriormente en la tercera jornada de la fase de grupos de la 2024-2025, en la que perdió en el campo del Barcelona (4-1).
Sus dos últimas coincidencias fueron también en la campaña 2024-2025, en la vuelta de los octavos de final en el campo del Leverkusen (0-2) y posteriormente en la vuelta de cuartos de final en el campo del Inter (2-2).
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