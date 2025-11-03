El miedo a los espías de Xabi Alonso pospone la llegada del Real Madrid a Liverpool

El Real Madrid ha cambiado el plan habitual de viaje para el importante partido contra el Liverpool. Lo lógico hubiera sido entrenar en Anfield, acompasando la jornada previa con la rueda de prensa. Sin embargo, Xabi Alonso, por decisión propia, optó por ejercitarse en Valdebebas en lugar de hacerlo en el escenario visitante.

Esto se debe únicamente a una “sospecha” de Xabi Alonso, un hombre que conoce a la perfección al club y la institución a la que se enfrentan los blancos. El que fuera jugador 'red' compartió en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Valencia una decisión que es exclusivamente suya.

Tomada por precaución para proteger la preparación del equipo y evitar un entorno con demasiados focos mediáticos donde pueda darse un caso de espionaje previamente organizado. "Tenemos que preparar el partido y que no nos cojan 200 cámaras", explicó el técnico vasco.

Cabe importancia recordar, que el club inglés es desde hace años pionero en innovación, llegando a implantar un sistema volumétrico de cámaras por todo el estadio, capaz de registrar datos biométricos de los jugadores como la frecuencia cardiaca y la aceleración mediante sensores en los pies.

En la Premier siempre han existido tramas de 'juegos de espías'. Hace un par de temporadas, el Manchester City denunció al Liverpool tras percatarse de un pirateo en la base de datos de su propio scouting que se resolvió con un acuerdo confidencial entre ambos clubes de 1.000.000 libras.

El exceso de celo con el que se preparan partidos así ha llevado a Xabi Alonso a tomar una medida preventiva y sorpresiva. Pero no hay que olvidar que el Real Madrid 2025/2026 es un equipo donde los aspectos tácticos son muy trabajados y tienen un gran peso de importancia dentro del cuerpo técnico.

Los diferentes estados anímicos de cada equipo

En lo futbolístico, el Madrid buscará continuar con su pleno de victorias en la competición ante un Liverpool en horas bajas. Los de Arne Slot acumulan cinco derrotas en sus últimos siete encuentros. Es ya la peor racha desde la llegada del entrenador neerlandés, para quien está siendo un dolor de cabeza conseguir el rendimiento esperado de los flamantes fichajes de reds después de un verano de desembolso.

No estarán disponibles por lesión en este encuentro: Curtis Jones, Aleksander Isak, Frimpong, Alisson y Bajčetić. Por parte del Madrid, las bajas afectan a Dani Carvajal, Rüdiger, Alaba y Mastantuono, quien cayó en el último entrenamiento por una pubalgia. Todo esto convierte el duelo en un tablero de ajedrez. Sea cual sea el resultado de este experimento realizado por Xabi Alonso, queda claro que ha llegado para ser el que tenga la autoridad máxima en el vestuario madridista. Con todo lo que ello implica.