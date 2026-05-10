¿Otra escapada nocturna de Mbappé con Esther Expósito antes del Clásico? La semana más polémica del delantero en el Real Madrid

Kylian Mbappé no viaja a Barcelona. El Real Madrid confirmó esta mañana que el delantero francés no entra en la convocatoria para el Clásico de este domingo (21:00 h), al no haberse recuperado a tiempo de la molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. No es la primera baja: también se perdió el partido de la semana pasada frente al Espanyol. Una ausencia que llega acompañada de una nube de polémicas que ha convertido la semana del jugador en un culebrón deportivo sin precedentes.

El episodio que abrió la caja de Pandora fue el viaje a Cerdeña. Mientras el equipo se preparaba para un partido decisivo en la lucha por aplazar el título del Barça, Mbappé aprovechó sus días libres para escaparse a Italia junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito. El club le había dado permiso, y Arbeloa salió públicamente a defenderle: "Cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno y yo ahí no puedo entrar." Sin embargo, algunas de sus otras palabras se interpretaron como una indirecta: "No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo."

A todo ello se sumó el episodio del jueves en Valdebebas. La brutal pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni —que acabó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo craneoencefálico y a ambos con sanciones de 500.000 euros— sacudió al vestuario madridista. En ese contexto, las imágenes de Mbappé saliendo del entrenamiento sonriendo dentro de su coche generaron una reacción desproporcionada en redes. Arbeloa insistió en defenderle: "Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento, es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar."

El viernes, con cierto optimismo en el entorno del club sobre su evolución física, Mbappé completó el entrenamiento. Todo hacía pensar que llegaría al Clásico. Pero el sábado recayó: notas molestias en los isquiotibiales y tuvo que detener la sesión, lo que acabó sellando su ausencia definitiva.

Este domingo circulan en redes sociales, especialmente en X (Twitter), comentarios de usuarios que aseguran haber visto a Mbappé de madrugada en locales de ocio de Madrid la noche del sábado, víspera del Clásico. La cuenta 'Betintime' publica dos vídeos de Mbappé pasadas las 12 de la noche en un restaurante y otro usuario su coche a las cuatro de la madrugada por las calles de Madrid.

El resultado de todo este culebrón es que el Real Madrid llega al Clásico de Camp Nou con Mbappé en el banquillo de casa, Valverde en el hospital, y siete bajas en total. Al Barcelona le basta un empate para ser campeón de Liga por segundo año consecutivo. Para el Madrid, la única opción es ganar. Y lo tendrá que hacer sin su máximo goleador de la temporada: 41 goles en 41 partidos.

Arbeloa, que ha salido a cubrir a su jugador en cada polémica de la semana, tendrá que ingeniárselas esta noche sin él. Y Mbappé, mientras tanto, deberá dar explicaciones —al menos deportivas— en los próximos días. El Clásico arranca a las 21:00 horas.