Otra escapada de Mbappé con Ester Expósito en las Islas Baleares

En las últimas semanas, Kylian Mbappé ha sido protagonista por su regreso a los terrenos de juego, a pesar de las molestias físicas, y por su escapada junto a Ester Expósito hace unas semanas a Cagliari. El extremo francés fue duramente criticado por 'escaparse' con la temporada todavía por terminar y en medio de la mala situación del equipo, a pesar de estar lesionado y no poder jugar.

Pero una vez finalizado todo, Mbappé ha decidido poner punto y final y alejarse de los focos. El extremo galo se ha marchado a Formentera, en su yate, junto a su pareja y actriz Ester, según ha informado el periodista Javi Hoyos.

El Mundial como consuelo

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la pareja subida a una lancha, en un ambiente tranquilo y camino a su embarcación. La relación entre ambos, aún no oficial pero cada vez más evidente, ha generado un gran interés mediático durante semanas. Sin embargo, esta última escapada la ha hecho para descansar de cara al Mundial.

Cabe destacar que Mbappé ha sido convocado por Didier Deschamps para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y para recuperarse plenamente de su lesión el club le ha recomendado alejarse unos días de la capital y marcharse de vacaciones. Parte como principal referente y es la 'bala' que le queda para salvar la temporada a nivel de títulos (porque a nivel individual, ha cumplido con sus 42 goles esta temporada).

Desde la llegada de Mbappé al club, el Real Madrid solo ha conquistado la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, dos trofeos menores para las expectativas de la entidad. La falta de títulos de peso ha erosionado la paciencia de una parte de la afición, que esperaba que el francés liderara una nueva era de éxitos.

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Sin embargo, tras otra temporada en blanco, Mbappé tendrá la oportunidad de demostrar a la afición blanca de su talento. En el último Mundial, en Qatar, realizó un torneo espectacular y una de las mayores exhibiciones vistas en una final de la Copa del Mundo, con su hat-trick ante Argentina, aunque finalmente la perdió.