El error más olvidado de Ancelotti: ¿por qué la Juventus se equivocó tanto con Henry?

Tres goles y 19 partidos: ese fue el balance de Henry en Turín con 21 años. ¿Qué hizo que un club como la Juventus hiciera un error de cálculo tan grave? ¿Qué ocurrió para que un técnico como Ancelotti no anticipará su potencial? ¿Por qué Moggi conspiró para incluir a Henry en un intercambio con Amoroso, entonces en el Udinese?

La historia de Henry con la Juventus, y cómo facilitó su marcha al Arsenal, es uno de ls grandes enigmas del fútbol de finales de los noventa. El propio Ancelotti ha reconocido, en más de una ocasión, que es uno de los grandes reproches que él mismo se hace en su carrera. No haber visto el jugador que tenía delante y en qué posición iba a explotar más adelante. "¿Mis grandes errores? No querer a Baggio en el Parma y no darme cuenta de que Henry no era un extremo. No lo noté. Nunca me dijo que podía".

Henry también tiene su propia versión de aquellos meses. "Fue una de las peores temporadas de la Juventus. Lippi quería ponerme de delantero centro... luego llegó Ancelotti y jugué el resto de la temporada por la izquierda... Tenía que cubrir toda la banda izquierda".

La reunión con Moggi y Ancelotti que lo cambió todo

Henry recordó recientemente, cuando le preguntan por aquella época, que en los últimos encuentros con la Juventus había mejorado pero fueron los movimientos del club los que le hicieron aceptar la propuesta del Arsenal.

"Todos se preguntan por qué me fui de la Juve. No me fui por jugar más o menos, porque terminé la temporada marcando goles y asistiendo. Pero al final del último partido, Moggi, el director deportivo de ese momento, me llamó después del encuentro, me llevó a una habitación donde también estaba Ancelotti y me dijo: 'te enviaremos al Udinese'. Tenían a Bierhoff y Amoroso. Y me dijeron: 'queremos a Amoroso pero no nos lo venderán sino te mandamos cedido. Pero confiamos en ti, ¿eh?". Y contesté: '¿confías en mí, de verdad? ¿Confías en Del Piero?, entonces, ¿por qué no lo envías cedido a él? Ahí decidí que no jugarías más por ese club".

Thierry Henry fue fichado del Arsenal / Valentí Enrich

Fue el punto y final de la experiencia de Henry en la Juventus. El francés se marchó al Arsenal, donde Wenger lo convenció de que sería el mejor jugador de la Premier jugando de falso nueve. El francés construyó su leyenda en el club gunner para marcharse, años más tarde, a un Barça donde irónicamente ganaría la Champions jugando de extremo.