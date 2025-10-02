Error y arrepentimiento: la lección de Achraf al Madrid

Achraf Hakimi fue un tormento para la defensa del Barça en Montjuïc. El marroquí demostró por qué actualmente es el mejor lateral derecho del mundo y, para rematar, asistió en el definitivo 1-2 tras un despliegue físico asombroso en el minuto 91.

El Real Madrid tomó nota de lo que sucedió con su salida y ha aprendido para no repetir el mismo error. Hay que recordar que Achraf es canterano del conjunto blanco y llegó a Valdebebas en 2006 con solo ocho años, pero nunca ha podido demostrar su nivel en el Santiago Bernabéu.

Y es que con el primer equipo merengue solo llegó a jugar 17 encuentros entre 2017 y 2018. A pesar de sus pocas oportunidades de blanco, el Borussia Dortmund vio potencial en el carrilero marroquí y se lo llevó cedido una temporada. Su primer gran año como profesional, donde impresionó a Alemania con su potencia física.

Achraf Hakimi junto a Lewandowski en Alemania / AGENCIAS

Los blancos aprovecharon en ese momento la ocasión. Con Carvajal al máximo nivel y con media Europa tras Achraf, Florentino hizo caja por el marroquí, que se marchó al Inter de Milán a cambio de 43 millones de euros. Un año después, el Paris Saint-Germain desembolsó 68 kilos para incorporar al lateral.

Achraf cambió la política de Florentino

El Madrid tenía en sus manos al mejor lateral del mundo y no supo aprovecharlo. Le sacó un gran rendimiento económico y el nivel de Carvajal daba pocas dudas en ese momento, pero ahora ni Trent ni el español terminan de dar el nivel.

Florentino tomó nota de todo esto y, a partir de esa venta, su política con la cantera cambió. La Fábrica no suele nutrir al primer equipo, pero sí que es una gran máquina de hacer dinero exportando jugadores al resto de la Liga y Europa.

Por tanto, para asegurar no perder el control de los futbolistas formados en su casa, el Madrid impone desde ese momento una cláusula de recompra o un tanto por ciento de una futura venta. Algo que hemos visto con jugadores como Nico Paz, Víctor Muñoz, Miguel Gutiérrez o Takefusa Kubo.

Nico Paz brilla en el Como / Efe

De hecho, con el argentino los blancos harán un grandísimo negocio. Lo vendieron por seis millones al Como y lo podrán recomprar este verano por solo 10 millones o por 12 en 2026. Una especie de cesión larga que, cuando lo recuperen, podrán venderlo por un precio infinitamente superior; Nico ya está en 35M en Transfermarkt y es una de las revelaciones de la Serie A. En caso de no recomprarlo, el Madrid se cubrió las espaldas con un 50% de su futura venta.

Florentino no dejó pasar el 'fallo' de Achraf. Ahora el marroquí es el mejor del mundo y no está en Madrid, por eso, todo el talento que produzca la Fábrica sale de la capital con un ticket de recompra.